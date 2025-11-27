Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes

Tras el varapalo recibido en Stamford Bridge ante el Chelsea y un entrenamiento voluntario el miércoles, este jueves Hansi Flick y sus jugadores empezarán a preparar el partido de Liga del próximo domingo contra el Alavés. Será el segundo encuentro consecutivo en el Spotify Camp Nou y se jugará a las 16.15 horas. El choque ante el equipo vitoriano será el primero de los siete que debe jugar el Barça antes del parón navideño.

Cinco de esos siete partidos pertenecen al campeonato liguero. El equipo azulgrana lo afrontará con el objetivo de asaltar el liderato, que pertenece en estos momentos al Real Madrid con solo un punto de diferencia sobre el Barça. De los cinco partidos, tres los disputará el conjunto de Flick en el Spotify Camp Nou. Dos de ellos, parecen asequibles, el de este sábado y el que jugará contra Osasuna el sábado 13 de diciembre.

Los otros tres partidos de Liga del Barça presentan complicaciones. Tras recibir al Alavés, el próximo martes los azulgranas jugarán como locales ante el Atlético de Madrid, equipo que lucha también por el título liguero y que está solo a tres puntos del Barça en la clasificación. Los de Simeone, tras un mal inicio de temporada, han ganado los últimos cinco partidos ligueros, y se han reenganchado a la lucha por el título tras sumar 22 de los últimos 24 puntos. El partido pertenece a la jornada 19 y se adelanta por la disputa de la Supercopa de España.

También son complicadas las dos salidas ligueras que le quedan al Barça antes del parón navideño. Los de Flick jugarán en La Cartuja contra el Betis el sábado 6 de diciembre. Los verdiblancos, que están disputando la Europa League, son quintos en la clasificación. Además, cerrará el Barça este 2025 visitando el estado de La Cerámica. El partido contra el Villarreal, que debía disputarse en Miami, se jugará el domingo 21 de diciembre. Los de Marcelino fueron goleados el martes en la Champions por el Borussia Dortmund (4-0). Están mal en Europa, habiendo sumado solo un punto de quince, pero andan bien en la Liga. Son terceros en la tabla a solo dos puntos del Barça. Han ganado los últimos cuatro partidos de Liga que han disputado.

Los de Hansi Flick deben jugar además un partido de Champions y otro de Copa del Rey. En la máxima competición, el Barça se enfrentará al Eintracht de Frankfurt el martes 9 de diciembre con la obligación de ganar tras la derrota de Stamford Bridge y el mal recuerdo de la última visita de los alemanes al Camp Nou. Tomaron literalmente las gradas del estadio barcelonista y eliminaron al conjunto que dirigía Xavi Hernández en los cuartos de final de la Europa League tras vencer en Barcelona (2-3). En la Copa, competición en la que el Barça defiende título, debutará entre los partidos contra Osasuna y Villarreal. Lo hará en los dieciseisavos de final jugando a domicilio contra un equipo de inferior categoría.

El calendario del Barça hasta el parón de Navidad:

Barça - Alavés (29-11. 16.15)

Barça - Atlético de Madrid (2-12. 21.00)

Betis - Barça (6-12. 18.30)

Barça - Eintracht (9-12. 21.00)

Barça - Osasuna (13-12. 18.30)

1/16 de final de Copa

Villarreal - Barça (21-12. 16.15)