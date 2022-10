Ha llegado el momento de los cambios

Xavi debe sacudir el equipo en los próximos partidos buscando una reacción De Jong, Ansu y Ferran Torres pueden ganar protagonismo y perderlo Busquets, Dembélé y Raphinha

Tras el varapalo de la Champions contra el Inter y la derrota en el clásico contra el Real Madrid en un partido en el que el Barça fue inferior a su rival, el equipo de Xavi tiene dos pruebas de toque importantes esta misma semana con las visitas al Camp Nou de dos equipos punteros de la Liga como son el Villarreal y el Athletic.

El Barça tiene como objetivo llegar lo mejor posible al parón del Mundial, momento en el que se espera hacer un reset tras las últimas decepciones. Cinco partidos de Liga se jugarán antes del parón y debe ganar el equipo blaugrana todos ellos para no perder comba en la Liga y mantenerse a una distancia prudencial del Real Madrid o incluso recortar la diferencia de tres puntos en caso de pinchazo blanco.

Para ello, Xavi debe analizar los errores de los últimos encuentros y está obligado a mover piezas en un equipo que no ha funcionado en los partidos decisivos de esta fase de la temporada. Tres nombres propios aparecen como revulsivos para los próximos encuentros: Frenkie de Jong, Ansu Fati y Ferran Torres.

Sergio Busquets, a diferencia de Piqué y Jordi Alba, está siendo un jugador importante e indiscutible para Xavi, pero el capitán pasa por un momento delicado. El equipo se hace largo en los partidos y está sufriendo mucho. Salió en la foto del segundo gol del Inter y también en la del primero del Real Madrid.

El entrenador azulgrana hizo autocrítica tras la derrota del Barça en el Bernabéu | DAZN

Es cierto, que tras las marchas de Pjanic y Nico no tiene un relevo natural, pero De Jong, siendo un tipo de futbolista diferente, puede jugar perfectamente como medio centro. Xavi no acaba de ver al neerlandés como pivote porque es un jugador que no guarda tanto la posición como Busquets, pero ha llegado el momento de probar con él, una vez se ha superado todo lo que ha pasado entre él y el club este verano y haber rendido a un nivel más que aceptable en los últimos partidos.

Otros dos jugadores que piden a gritos un descanso son Raphinha y Dembélé, dos extremos que marcaron diferencias en los primeros partidos del curso, pero que llevan unos cuantos encuentros seguidos sin ser relevantes.

El técnico azulgrana ha afirmado que el proyecto sigue en construcción antes del Clásico en el Bernabéu | Marta Fernández

Ansu Fati y Ferran Torres pueden ganar protagonismo en los próximos partidos. El Barça fue mejor en el clásico con ellos en el campo. Una jugada de Ansu la convirtió en gol Ferran Torres para dar algo de esperanza a los blaugrana.

Es cierto que el cuerpo técnico ha querido ser muy prudente con Ansu tras el calvario en forma de lesiones por el que ha pasado el delantero y que posiblemente todavía no esté para jugar 90 minutos, pero en los minutos que tuvo en el clásico recuperó su osadía, como demostró en la jugada del gol, y enseñó que siempre está ahí, como en el remate que estuvo a punto de significar el empate.

FERRAN TORRES

También merece una oportunidad Ferran Torres. Salió y marcó en el Bernabéu, el mismo escenario en el que la pasada temporada hizo un gran partido. No ha tenido un buen inicio de curso, con contratiempo incluido en forma de lesión durante la pretemporada, y se le ha visto contrariado por no acertar ante portería, pero el gol del clásico puede haberle dado confianza para volver a ser el jugador que tan bien le fue al Barça cuando llegó en el mercado de invierno del pasado curso.

Otro jugador que no ha estado especialmente acertado en los últimos partidos ha sido Eric Garcia. El central de Martorell protagonizó un gran inicio de curso pero su rendimiento ha caído en los últimos partidos. Bien es cierto que las lesiones de Christensen y Araujo y la baja forma de Piqué hacen que de momento deba continuar en el equipo.