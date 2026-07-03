FC BARCELONA
La llegada de Julián Álvarez, más fácil para el Barça
En el club azulgrana ya saben que no tendrán problema alguno para inscribir al delantero argentino en LaLiga si acaban llegando a un acuerdo con el Atlético
Siempre que el Barça ha hablado con Julián Álvarez y su representante, Fernando Hidalgo, ha dejado bien claro a ambos que no tendría problema alguno para inscribir al delantero argentino en LaLiga. Que los apuros de las últimas temporadas para inscribir a los fichajes, como pasó con los Kounde, Dani Olmo o Joan Garcia, no se iban a repetir. Sabían en el club que estaban cerca de lograr lo que ayer fue una realidad, el retorno a la norma del 1:1 del ‘fair play’ financiero de LaLiga.
Ya lo avisó también el presidente del Barça, Joan Laporta, tras tomar posesión de su cargo. “Podemos afrontar cualquier operación con una lógica deportiva y económica”, explicó ante los medios de comunicación. Julián tenía la certeza de que así sería desde hace semanas y por ello se decidió a lanzar aquel contundente mensaje tras el triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial, cuando aseguró que lo mejor para todas las partes era un traspaso y que esperaba que le dejasen cumplir su sueño.
En el Barça han hecho números y saben que con el dinero que libera la ficha de Lewandowski tienen para inscribir a Gordon y todavía sobra. Ese sobrante, más el ahorro con Ansu, Christensen y algún otro futbolista que todavía no ha salido (Ter Stegen o Marc Casadó, por ejemplo), debe ser suficiente para inscribir a Julián Álvarez siempre y cuando no se acabe pagando una cifra desorbitada por el delantero argentino.
La estrategia
En este sentido, Laporta dejó bien claro el miércoles que la partida de ajedrez sigue y que el Barça cree tener ahora la paella por el mango tras las declaraciones de Julián. Desveló el presidente azulgrana que había hablado con representantes del Atlético de Madrid y que Deco les había hecho llegar una oferta que habían rechazado. La oferta fue de unos 100 millones de euros. La estrategia azulgrana ahora es esperar a que acabe el Mundial. Después, decidirá si la aumenta o la retira y va a por otro jugador. En el Barça, siguen siendo optimistas y creen que Julián acabará vistiendo de azulgrana.
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