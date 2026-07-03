La llegada de Julián Álvarez, más fácil para el Barça

Siempre que el Barça ha hablado con Julián Álvarez y su representante, Fernando Hidalgo, ha dejado bien claro a ambos que no tendría problema alguno para inscribir al delantero argentino en LaLiga. Que los apuros de las últimas temporadas para inscribir a los fichajes, como pasó con los Kounde, Dani Olmo o Joan Garcia, no se iban a repetir. Sabían en el club que estaban cerca de lograr lo que ayer fue una realidad, el retorno a la norma del 1:1 del ‘fair play’ financiero de LaLiga.

Ya lo avisó también el presidente del Barça, Joan Laporta, tras tomar posesión de su cargo. “Podemos afrontar cualquier operación con una lógica deportiva y económica”, explicó ante los medios de comunicación. Julián tenía la certeza de que así sería desde hace semanas y por ello se decidió a lanzar aquel contundente mensaje tras el triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial, cuando aseguró que lo mejor para todas las partes era un traspaso y que esperaba que le dejasen cumplir su sueño.

En el Barça han hecho números y saben que con el dinero que libera la ficha de Lewandowski tienen para inscribir a Gordon y todavía sobra. Ese sobrante, más el ahorro con Ansu, Christensen y algún otro futbolista que todavía no ha salido (Ter Stegen o Marc Casadó, por ejemplo), debe ser suficiente para inscribir a Julián Álvarez siempre y cuando no se acabe pagando una cifra desorbitada por el delantero argentino.

La estrategia

En este sentido, Laporta dejó bien claro el miércoles que la partida de ajedrez sigue y que el Barça cree tener ahora la paella por el mango tras las declaraciones de Julián. Desveló el presidente azulgrana que había hablado con representantes del Atlético de Madrid y que Deco les había hecho llegar una oferta que habían rechazado. La oferta fue de unos 100 millones de euros. La estrategia azulgrana ahora es esperar a que acabe el Mundial. Después, decidirá si la aumenta o la retira y va a por otro jugador. En el Barça, siguen siendo optimistas y creen que Julián acabará vistiendo de azulgrana.