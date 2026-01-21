Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada de Hamza Abdelkarim al Barça apunta a este jueves

El Barça tiene un acuerdo cerrado con el delantero egipcio y se espera que sea oficial en las próximas horas

ADN Masia 2x14 | Scouting: Por esto el Barça quiere a Hamza Abdelkarim

L. Miguelsanz

La cuenta atrás para la llegada de Hamza Abdelkarim a Barcelona ya está en marcha y, si no hay contratiempos, la llegada del delantero egipcio a Barcelona apunta a este jueves. El FC Barcelona encara la recta final de una operación que se ha alargado más de lo previsto y que ha sido uno de los grandes focos de atención del mercado invernal del filial azulgrana.

El club ha trabajado en los últimos días en la revisión de la documentación condicionado por unas negociaciones exigentes con el Al-Ahly. Las diferencias económicas y, sobre todo, los retrasos administrativos desde Egipto frenaron durante días una operación que incluso llegó a ponerse en duda dentro de la entidad catalana.

Abdelkarim, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 1 de enero, está considerado una de las mayores promesas del fútbol africano. Su rendimiento con la selección egipcia en el último Mundial sub-17, donde firmó dos goles y una asistencia en cuatro partidos, reforzó el interés del Barça por incorporarlo.

Uno de los aspectos clave ya está encarrilado: el jugador ampliará su contrato con el Al-Ahly por una temporada más. De esta forma, el club egipcio se asegura mantener sus derechos en caso de que el FC Barcelona no ejecute la opción de compra, fijada en 3 millones de euros más otros cinco en variables. El último punto por resolver ha sido el impacto de la operación en el Fair Play Financiero, ya que, pese a tratarse de una cesión, las condiciones hacen prever que compute en la masa salarial. En este escenario, la posible salida de Mbacke Fall aparece como una vía para liberar margen.

Su llegada servirá para reforzar un ataque muy castigado por las lesiones de Víctor Barberá y Óscar Ureña y se sumará a la incorporación de Joaquín Delgado. que marcó en su debut y dejó entrever su potencial goleador.

El filial azulgrana, actualmente quinto clasificado, se mantiene en puestos de ‘play-off’ de ascenso a Primera Federación, a cuatro puntos del Poblense, líder de la competición y único equipo con acceso directo a la categoría. Con el fichaje de Hamza Abdelkarim, Belletti podrá con un '9' clásico.

