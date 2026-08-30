La llegada de Gabriel Jesús no cierra la 'vía Julián': el Barça volverá a intentarlo en enero

El Barça ya tiene prácticamente cerrada la llegada de un delantero centro: se trata de Gabriel Jesús, jugador brasileño del Arsenal, que llegará a Barcelona a cambio de 10 millones de euros -más variables- en una operación exprés que cuenta con el visto bueno de Hansi Flick.

El Barça podrá empezar su participación en la Champions, ante el Feyenoord, con un nuevo delantero centro: la pieza que más necesitaba el equipo, tras la salida de Lewandowski, Ferran Torres y Rashford (entre ambos sumaron más de 50 goles el curso pasado) quedará cubierta con el internacional brasileño.

A pocos días para que se cierre el mercado (lo hará el próximo martes, día 1 de septiembre, a medianoche), el Barça está a punto de firmar una operación que ha gestionado con discreción y rapidez. El brasileño firmará dos años, más una temporada opcional.

Y sin embargo, la llegada de Gabriel Jesús, que aterrizará en Barcelona en los próximos dias, no supone cerrar el camino que el Barça inició hace ya varias semanas, el del intento de fichaje de Julián Álvarez, el argentino del Atlético de Madrid.

Gabriel Jesus será blaugrana / AP

Ahora no: en enero se volverá a intentar

El club azulgrana ya ha asumido asume que la operación es imposible en estos últimos días del mercado, pero no renuncia al delantero argentino, según pudo confirmar SPORT.

En Can Barça se admite que la postura adoptada por el Atlético de Madrid hace imposible completar la operación antes del cierre de esta ventana y ha optado por aplazar su ofensiva.

El objetivo es volver a intentarlo en enero, cuando se abra el mercado de invierno y las circunstancias puedan ser diferentes.

Julián Álvarez sigue sin participar en los entrenamientos del Atlético de Madrid / Kiko Huesca / EFE

En el Barça consideran que en estos momentos no existen las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo. El Atlético llevó el conflicto hasta su Consejo de Administración, que respaldó de forma unánime la decisión de no negociar con la entidad azulgrana y aseguró públicamente que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” con el Barça por Julián.

Miguel Ángel Gil Marín fue todavía más contundente al asegurar que no negociaría con el club catalán “bajo ningún concepto”.

El CEO del club fue un poco más lejos al asegurar, tras el sorteo de la Champions en Mónaco, que “nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad”, en alusión al Barça.

Ante semejante escenario, el Barça ha decidido no forzar más la situación durante este tramo final del mercado.

Pero una cosa es desistir ahora y otra muy diferente abandonar definitivamente el fichaje. Julián continúa siendo un objetivo prioritario para el proyecto azulgrana y el club pretende mantener abierta la puerta durante los próximos meses.

El propio Joan Laporta reconoció el interés. “Estamos muy interesados en el jugador”, aseguró el presidente azulgrana, que también expresó su deseo de que la propuesta del Barça pudiera ser aceptada.

La posterior reacción del Atlético terminó por dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo inmediato.

Enero, el siguiente escenario

En el Barça entienden que cuatro meses pueden modificar notablemente el panorama. La situación deportiva del Atlético, la relación entre Julián y la afición rojiblanca y, sobre todo, la voluntad del propio futbolista serán factores decisivos para comprobar si en enero existe alguna posibilidad de reabrir el caso.

Vuelta al trabajo

Julián ha vuelto a entrenarse este domingo con sus compañeros después de varios días de ausencia y el Atlético intenta recuperar la normalidad alrededor del delantero. Simeone mantiene públicamente una postura conciliadora y ha reiterado su voluntad de ayudar a un futbolista al que sigue considerando extraordinario.

Por eso, en Barcelona no consideran cerrado el capítulo. No llegará Julián Álvarez este verano, pero el Barça volverá a la carga.

Enero aparece ya señalado como la próxima oportunidad para comprobar si el muro levantado por el Atlético continúa siendo igual de infranqueable o si el paso de los meses abre finalmente una vía para cumplir el deseo azulgrana.