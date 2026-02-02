Llega la tregua de febrero antes de la tormenta del triplete

El Barça cerró el mes de enero con un triunfo muy trabajado frente al Elche en el Estadio Martínez Valero. El 1-3 no hizo justicia a la enorme superioridad que los blaugranas demostraron frente a los franjiverdes, pero los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford sirvieron para sumar tres puntos de oro y mantener al equipo en lo más alto de la clasificación con 55 puntos, uno más que el Real Madrid, segundo con 54 unidades en su casillero, y diez más que el Atlético de Madrid, descolgado en la tercera posición de la tabla.

¿Y cómo pinta febrero para el Barça? Después de haber hecho los deberes en la Fase liga de la Champions League, los catalanes obtuvieron un billete directo hacia los octavos de final de la máxima competición europea de clubes al cerrar esta primera ronda en quinta posición. De esta manera, los de Hansi Flick se ahorran disputar un ‘play off’ de acceso a esta eliminatoria a ida y vuelta, que está agendado en la tercera y la cuarta semana de este mes.

La Copa, al rojo vivo

Así pues, el Barcelona tendrá un mes de febrero más tranquilo en el que se centrará en LaLiga y en la Copa. Y comenzará con un partido a cara o cruz en la competición del ‘KO’ frente a la sorpresa del torneo: el Albacete. El conjunto manchego se cargó al Real Madrid sobre la bocina en los octavos de final y al Celta de Vigo en la ronda anterior; mientras que mañana el Estadio Carlos Belmonte volverá a vestirse de gala para recibir al vigente campeón.

Será el tercer partido del Barça en la Copa y ninguno de ellos, todavía, ha sido contra un equipo de Primera División: Guadalajara, Racing de Santander y el ‘queso mecánico’. La suerte en el sorteo ha estado del lado culer, pero en todos los partidos (siempre trampa en esta competición) ha sufrido de lo lindo para superar la eliminatoria y contra el Albacete, desde luego, no será ninguna excepción.

En el hipotético caso de ganar este encuentro, a la siguiente semana disputará la ida de las semifinales (única ronda a doble encuentro) frente a uno de los otros vencedores de las eliminatorias entre Deportivo Alavés - Real Sociedad, Valencia - Athletic Club y Betis - Atlético de Madrid.

Una pausa en la Liga

En cuanto a la competición doméstica, las próximas tres jornadas serán contra rivales que flirtean con el descenso y dos de ellas en el Spotify Camp Nou: Mallorca (7 de febrero) y Levante (21-22 de febrero); mientras que el derbi catalán contra el Girona en Montilivi será el lunes 16.

A ellos, se les podría añadir el exigente duelo contra el Villarreal, también en el feudo culer, pero LaLiga todavía no ha facilitado los partidos de la 26ª jornada, por lo que no se sabe si este quedaría agendado para el sábado 28 o para el domingo 1 de marzo. Sea como fuere, el buen rendimiento del Barça en este arranque de año le permite tener una pequeña tregua antes de la tormenta del triplete.

Más complicado para el Madrid

En contraposición, está el calendario del RealMadrid. Los blancos, eliminados de la Copa, quedaron fuera del top 8 de la Fase liga de la Champions tras caer contra el Benfica en la última jornada y se jugarán el acceso a los octavos de final de esta competición, precisamente, ante el conjunto luso a ida y vuelta.

En cuanto a LaLiga, tendrán que visitar Mestalla para enfrentarse al Valencia y El Sadar para medirse Osasuna; además, recibirá a la Real Sociedad y a la espera de conocer si el duelo contra el Getafe en el Bernabéu será en febrero o en marzo. No hacer los deberes a tiempo tiene duras consecuencias.