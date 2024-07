Así llega el City de Guardiola ante el Barça

El Barça se medirá en la madrugada del martes a miércoles a un City muy distinto del que veremos esta temporada. Los de Guardiola han empezado la pretemporada con dos derrotas y siete goles encajados: 3-4 ante el Celtic y 2-3 frente al Milan. Pero para entender estos resultados hay que entender la situación estas semanas del equipo.

13 jugadores del City (14 si contamos a Cancelo) participaron en la Eurocopa y ninguno de ellos estuvo disponible para el primer encuentro y solo Gvardiol participó en el segundo. No así Kovacic, el otro futbolista que también podría haber jugado.

Una situación en la que se ha visto afectada sobre todo la defensa, donde Guardiola se ha visto obligado a alinear a jugadores de la cantera del City con la excepción de Lewis, al que, por otra parte, hace tiempo que lo viene usando más como mediocampista.

La falta de cuajo de los defensas ha sido clave para entender los siete goles encajados del City, pero también la ausencia de los futbolistas que forman la columna vertebral del equipo a partir del mediocampo. Jugadores como Rodri, De Bruyne, que seguirá en el City a pesar del ruido que le ha acompañado este verano, Foden o Bernardo Silva.

La gran amenaza

Ninguno de ellos estará ante el Barça, pero Guardiola sí podrá contar con la contundencia de Erling Haaland. El ariete será el futbolista más diferencial del City para medirse a los azulgranas y esta pretemporada ya ha demostrado que no ha perdido puntería. Además tendrá la ayuda de Grealish, descarte de última hora de Inglaterra para la Eurocopa, una situación que le ha permitido poder estar ya participando en la pretemporada del City.

Guardiola les está dando minutos a los dos. No así a Savinho, el único fichaje esta temporada del City, que tras participar en la Copa América aún no ha debutado. Tampoco podrá contar el técnico con Julian Álvarez, que se encuentra disputando los Juegos con Argentina. Esta temporada no se prevén más fichajes en el City, a no ser que el meta Ederson termine aceptando alguna propuesta de Arabia.

Para esta gira Guardiola se ha llevado a varios futbolistas de la cantera, algunos tan prometedores como Mahamadou Susoho, un mediocentro nacido en Granollers hace 17 años al que también está usando como central. Otro de los jugadores interesantes es James McAtee, un centrocampista de 20 años que estuvo cedido la pasada temporada en el Sheffield United y del que Guardiola no quiere desprenderse.

El City habría rechazado propuestas cercanas al futbolista de cerca de 30 millones y tendrá su sitio en la plantilla esta temporada. No es el único que está demostrando un gran potencial: el extremo noruego Oscar Bobb está siendo uno de los grandes protagonistas de la pretemporada. “Es eléctrico, en espacios reducidos es realmente bueno,” asegura Pep. El Barça tendrá trabajo con los jóvenes del City.