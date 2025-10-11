"Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado"

David Villa fue la estrella invitada en el pódcast de Mario Suárez 'El camino de Mario'. El exjugador realizó un profundo repaso a su dilatada trayectoria futbolística y aprovechó la ocasión para desvelar algunas anécdotas de lo más curiosas que le han acompañado a lo largo de su carrera.

Villa confiesa cómo los inicios de su carrera profesional no fueron fáciles. La delicada situación económica por la que atravesaba el Sporting obligó a dar un salto, abandonar su casa y aterrizar en un club como el Valencia inmerso en mil y una batallas internas. El resumen de ese ciclo es contundente, una auténtica locura. "Al principio yo no jugaba con Quique. Él siempre dice que me puso a jugar, y después ya no me podía quitar más. Fue un camino difícil pero bonito. Sin embargo, cuando llega Koeman fue una situación complicada, para escribir un libro. Cuando destituyen a Quique estábamos terceros o cuartos y luego empezamos a caer en picado. Teníamos cuatro capitanes: Cañizares, Albelda, Baraja Angulo, y a tres de los cuatro los apartaron, no sabemos por qué. Ese año fue difícil, pero ganamos la Copa, aunque la semana siguiente perdemos 5-1 en San Mamés y nos metemos en puestos de descenso. Fue el único título que gané como valencianista”.

El Valencia fue un excelente escaparate antes de su gran aventura en el Barça. Un camino que también arrancó con una de esas situaciones de lo más insólitas. “Cuando me llama Guardiola, me acuerdo que estaba en casa. Me llama y le contesto: ‘Estoy ocupado, te llamo yo luego’. Pensaba que era una broma. Entonces llamé a Xavi, que ya lo conocía de la selección, y le pregunté si era el número de Pep de verdad. Cuando me dice que sí, lo llamé”.

Una charla providencial que acabó por disipar todas las dudas que tenía. “La charla por teléfono con Guardiola fue un poco curiosa. Fue táctica. Me dijo por qué me quería, donde iba a jugar, por qué me veía en las condiciones que él quería, lo que había en el Barça, cómo era el club… No me esperaba una charla táctica, sin ser jugador del Barça todavía. Si tenía un porcentaje claro de que quería ir al Barça, esa llamada me acabó de convencer. Le dije a mi representante que sólo escuchase al Barça”.

La admiración de Villa por Pep se resume en una de las claves del éxito de Guardiola. “Además de que Guardiola es un gran entrenador y una persona superinteligente, su secreto es que va por delante, ve las cosas por delante de los demás. En este deporte, cuando anticipas las cosas que van a pasar, tienes mucho ganado”.

Rivalidad con el Real Madrid

La etapa de Villa en el Barça estuvo marcada por los grandes duelos contra un Madrid dirigido por Mourinho. El técnico portugués, por cierto, le brindó frases tan elocuentes como "el Barça se ha dejado una pasta en un delantero que no mete un gol a nadie". "A mí esas cosas me gustaban, porque ‘me pinchaba’ con esos comentarios y tenía claro que iba a hacer un buen partido. No esperaba hacer dos goles y ganar 5-0… Ese es el partido que más recuerdo. Hice una asistencia, dos goles y les metimos cinco al máximo rival. Una situación mejor que esa no hay”.

Villa no olvida sus grandes duelos frente al Real Madrid / Victor R. Caivano / AP

Durante la entrevista, el Guaje desvela su particular TOP5 de jugadores en el Barça. "Primero Messi, después Iniesta y Xavi, Ronaldinho (no solo para el Barça, cuando llegó a la liga española cambió todo, por la forma cómo influyó el fútbol) y luego metería a Luis Enrique, mi ídolo y referente. Esa actitud para luchar por todos los balones, aunque éramos jugadores diferentes. Siempre lo he dicho, me gustaba mucho porque me gustaría parecerme a él”.

Caso Negreira

Cuestionado por todo el escándalo generado alrededor del caso Negreira, David Villa indicó estar absolutamente al margen y no ser consciente de ningún tipo de trato preferencial. “Yo no tenía ni idea de eso. Siempre me ha gustado defender el colectivo arbitral. Nos alejamos un poco de la realidad. Son personas que cometen errores. Al igual que yo fallo penaltis, ellos se equivocan. Sí que he tenido la suerte de jugar en grandes clubes, que como son personas, no es lo mismo pitar un penalti a un Barça o Madrid que a otro club”.

Una lesión y la consiguiente pérdida de protagonismo acabó con el adiós de Villa rumbo al Atlético Madrid. Nuevo club y nuevas sensaciones con un Cholo Simeone que dejó huella. "Lo mejor del Cholo es el hecho de exprimir a los jugadores como si fueran una naranja. Lo peor, las pretemporadas, lo pasé muy mal”.

La Roja de Luis Aragonés

Por supuesto, el recuerdo de la selección estuvo presente. Y, en especial, con la figura de un Luis Aragonés que cambió por completo el destino de una generación de enorme talento. "Una derrota y estábamos fuera. Nos decía que íbamos a ganar la Eurocopa. Nosotros nos mirábamos y lo veíamos imposible. Teníamos que ganar tres y empatar uno de cuatro partidos. No pensábamos ni que nos íbamos a clasificar. Tenía razón. Nos hizo ser grandes cuando nosotros no sabíamos que lo éramos. Cambió la mentalidad del fútbol español”.

Villa, otro crack rendido a la maestría de Luis Aragonés / CARMELO RUBIO / EFE

Tras varias aventuras lejos del fútbol español, David Villa colgó las botas y entró de lleno en el mundo de los negocios de la representación con una agencia propia. Nuevos aires y nuevos retos en un fútbol actual donde brilla con luz propia otro nombre propio: Lamine Yamal.

“¿Tú piensas que Lamine sabe que está llevando la batuta del Barça y de la selección española? No puede ser consciente, porque si lo pensase cada día, le temblarían las piernas. Lo que pasa es que sale a jugar como si estuviera en su barrio, sale a jugar, se lo pasa bien, no está pensando en que se va a romper una rodilla, o va a perder contra el Madrid. Está pensando en todo lo contrario, que lo va a hacer bien, que se va a ir de todos, que va a hacer dos goles… Y esa parte de inconsciencia la tienes que tener”.