"¿¡Cómo se puede llamar mentiroso a Xavi y a Messi!?"

Víctor Font celebró este lunes el último acto sobre el territorio de campaña. Fue en la sala Francesc Tarafa de Granollers, ciudad natal del candidato. El encuentro sirvió para presentar el proyecto en casa y sus vecinos no fallaron porque llenaron un acto que arrancó con futuros miembros de su junta directiva si gana las elecciones explicando por qué se unieron al proyecto.

Víctor Font y JOan laporta durante el debate electoral en Rac1 / GORKA URRESOLA

La primera en intervenir fue Gemma Amat, que se mostró muy crítica con el tono del debate electoral celebrado por la mañana entre Laporta y Font en el Grupo Godó. “Cuando veía el debate pensaba en rigor, ética e incluso estética”, afirmó. Amat lamentó algunas acusaciones vertidas durante la campaña: “¿Cómo podemos permitir que desaparezca todo eso? ¿Cómo se puede permitir llamar mentirosos a Víctor, a Jaume, a Carles, a Xavi o a Messi? Se está haciendo mucho daño al Barça”. Para Amat, la situación exige “un cambio radical” en el club.

A continuación tomó la palabra Carles Ordiales, de Seguiment FCB, que repasó las dificultades que, a su juicio, han tenido los socios en los últimos años para seguir al equipo, especialmente a la hora de viajar o conseguir entradas. “Al final decidimos como Seguiment FCB dar un paso más y en Víctor hemos encontrado una candidatura realmente transversal. Nos abrieron las puertas y era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Por eso estamos aquí”, explicó. Ordiales añadió que “cuando ganemos el domingo la voz de los socios y socias podrá escucharse”.

Cuatro mujeres en la junta directiva

También intervino Joana Barbany, que destacó la apuesta de la candidatura por aumentar la presencia femenina en la junta directiva del FC Barcelona. “Cuando ganemos las elecciones seremos cuatro mujeres en la junta directiva, algo que nunca ha pasado”, explicó. Barbany recordó que en toda la historia del club solo ha habido diecisiete directivas y únicamente dos coincidieron al mismo tiempo. “Estoy convencida de que ganaremos y queremos iniciar un cambio de ciclo. El debate de esta mañana ha sido vergonzoso y es necesario el cambio”, afirmó.

Joan Solé, miembro de 'Nosaltes' e impulsor de la Cultura de Grada / SPORT

El turno posterior fue para Joan Solé, que apeló al componente emocional del barcelonismo. “El escudo representa un país, unos colores y una forma de vida. Cuando la vida se complica es un refugio”, señaló. Solé explicó que su implicación en el proyecto responde a tres motivos personales: su hermano —expulsado de la grada de animación y posteriormente absuelto—, su padre y su abuelo, socio con la insignia de 25 años. “Nosaltres representa los valores auténticos del club: se ha acabado el Congo, Echevarría y las entradas a más de 200 euros. Se acabó ser tratados como clientes”, aseguró.

Por su parte, Jaume Guardiola explicó que decidió implicarse tras reflexionar sobre la deriva institucional del club en los últimos años. “Me cuesta mucho reconocer las malas prácticas que el club ha ido haciendo estos últimos años. Me pregunté si mi abuelo y mi familia, los que me hicieron del Barça, aceptarían lo que está pasando hoy. La respuesta es no, por eso estoy aquí”, afirmó. Guardiola también hizo un llamamiento a la participación: “La oportunidad de victoria está en la movilización ante un intento de desmovilización, escondiendo las elecciones y no permitiendo el voto por correo ni electrónico”.

El turno de Víctor Font

Finalmente, Víctor Font tomó la palabra para cerrar el encuentro y subrayó el simbolismo de hacerlo en su ciudad. “Queríamos hacer el último acto territorial en la mejor ciudad del mundo, que es Granollers”, afirmó. El candidato reconoció que están siendo “días intensos y largos” de campaña antes de dirigirse directamente a los socios.

Carles Ordiales, miembro de la candidatura de Víctor Font y responsable del área social / Dani Barbeito

“El club está en una situación en la que hay miles y miles de socios que creen que un Barça diferente es necesario, urgente y posible”, aseguró. Font también quiso responder a quienes daban por decididas las elecciones: “Decían que no había partido. Y hemos demostrado que sí, que Nosaltres, esa realidad transversal que representa lo que es el Barça, está palpando que el día 15 habrá una mayoría social que hará posible el cambio”.

En su intervención final, Font insistió en que la clave estará en la participación de los socios en las urnas. “Palpamos la ola del cambio, pero solo será posible si la movilización es total el domingo día 15. Mucha gente nos ha dicho estos días si iba a ir a votar o no, y ese es el primer paso. Ayudadnos, movilicemos a todo el mundo”, concluyó.