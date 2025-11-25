Llamadas y detalles que definen a Hansi Flick

A nadie se le escapa que Hansi Flick es un perfeccionista. Un obseso de la disciplina y los detalles. Para que un equipo carbure y dé lo mejor de si, todos los procesos de la cadena de montaje deben llevarse a cabo con la máxima profesionalidad y eficacia.

Desde su aterrizaje, el técnico germano ha estado especialmente atento a la evolución de las jóvenes perlas de La Masia. Hemos visto desfilar por los entrenamientos del primer equipo a 20 o 30 futbolistas distintos entre juvenil y Barça Atlètic.

OPORTUNIDADES

No solo da la oportunidad el técnico de Heidelberg a chicos de 16, 17 y 18 años para que se fogueen y sientan la experiencia de entrenar con sus referentes, sino que buena parte de ellos son perfiles que tiene controlados. Y a los que quiere ver in situ.

Dro Fernández y Hansi Flick, en un entrenamiento / FCB

En esta temporada y un tercio que lleva en el banquillo barcelonista ha monitorizado especialmente a los jugadores de la cantera que han estado en dinámica durante un tiempo con el primer plantel. Y eso significa que cuando han tenido que bajar o volver al filial, no han desaparecido del mapa para él. Por ejemplo, el curso pasado llamó varias veces a Sergi Domínguez cuando regresó al Barça Atlètic tras estar 3-4 meses a sus órdenes. También ahora con la lesión de Xavi Espart. O con Toni y Guille. No es fácil andar subiendo y bajando y es bueno dar ‘cariño’.

LLAMADAS Y MONITORIZACIÓN

Es uno de los aspectos en los que el club está intentando poner más el foco estos últimos tiempos. El hecho de que perfiles como Pau Cubarsí, Lamine o Bernal hayan subido y se hayan asentado con 16 o 17 años sienta un precedente que, en cierta medida, puede ser peligroso. Para padres, agentes y, sobre todo, los propios futbolistas. No es normal consolidarse en todo un Barça a tan temprana edad. Todo tiene un proceso. Y hay que aceptar que quizás entrenas y estas en dinámica con el primer equipo. O incluso llegas a debutar. Y luego te toca volver al juvenil o al filial.

En cualquier caso, es habitual que Flick esté pendiente y llame y converse con estos perfiles de la cantera que han ido apareciendo por primer equipo.