La llamada que sorprendió a Gavi: "Lo he despertado"

Hansi Flick no escondió la dureza del golpe que supone la baja de Gavi, operado este martes de una artroscopia para reparar el menisco que le mantendrá unos cinco meses apartado de los terrenos de juego. El técnico alemán, en la previa del duelo de Liga contra el Oviedo, quiso mandar un mensaje de ánimo al centrocampista, a la vez que subrayó la importancia de su rol en el equipo.

“Cuando recibes una noticia así, piensas que es una mala noticia. Pero personalmente para él es bueno, porque ahora sabemos lo que hay que hacer (para recuperarlo)”, comenzó Flick, que destacó la edad y el margen de futuro que tiene el sevillano. “Tiene 21 años y le queda una carrera muy larga. Hay que pensar en esto, que se ponga en forma al cien por cien y se mantenga fuerte. Debe ser un jugador profesional, trabajar fuerte. Tiene un corazón enorme, muy emocional. Vive para este club. No es fácil para el equipo ya que aporta mucha calidad. Todos le ayudaremos para recuperar el nivel”.

El alemán también explicó cómo está Gavi tras la intervención: “Lo he despertado esta mañana. Se ha quedado sorprendido, pero había entrenamiento y yo tenía que estar pronto así que le he llamado. Está bien, en un estado de ánimo adecuado. Tiene calidad para volver, hay que ayudarle, es un profesional y lo necesitamos, con su corazón, actitud, mentalidad. Es un jugador top”.

Flick, que ya había tenido que gestionar su regreso a los terrenos de juego tras su grave lesión de cruzado en 2023, insistió en la receta para superar este nuevo obstáculo: paciencia y disciplina. “Ahora, con la segunda lesión, debe tener mucha disciplina, coger el ritmo… le ayudaremos, pero sabe que será duro. Si alguien puede gestionar esto, este es Gavi”.