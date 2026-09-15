La llamada de Rodri a Mourinho cuando fichó por el Barça

Rodri Hernández fue un gran objetivo para el Real Madrid durante el mercado de verano, pero el jugador se decantó por el FC Barcelona. Una decisión que tomó atraído por el proyecto deportivo blaugrana, pero también tuvo palabras amables hacia el conjunto blanco por el interés mostrado.

Rodrigo fichó finalmente por el FC Barcelona hasta el 2030 por 60 millones de euros, más variables. Una operación que desató la euforia entre los culés que ahora tienen en el jugador madrileño en un auténtico ídolo.

La insistencia del Real Madrid fue grande y Rodri quiso agradecer el comportamiento de la entidad madridista. En una entrevista a Mundo Deportivo, Rodri explica la conversación que tuvo con José Mourinho una vez tomó la decisión de decantarse por el lado barcelonista. Mourinho fue quién desveló la charla y el jugador del Barça añadió detalles: "no creo que sea lo suyo desvelar una conversación privada, pero evidentemente expresó sus ganas de que fuera y de lo que podía aportar al equipo. El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecer el interés y el trato. Me parece un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado allá donde ha ido en sus grandes etapas y el Real Madrid va a ser un duro rival para esta Liga".

Mourinho habló personalmente con Rodri para llevárselo al Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cualquier caso, Rodri admite que "no fue una decisión fácil para nada, decir que no al Madrid no es fácil y sobre todo que tuvieron un comportamiento ejemplar conmigo. Al final, con la cúpula de Deco y de Hansi me convencieron".

Deco y Flick

El director deportivo del FC Barcelona añadió que "en ningún momento me dieron presión de absolutamente nada, todos expresaron sus ganas de poder contar conmigo, de trabajar, de lo que podía aportar al equipo y a mí me gustó mucho la manera de tratar y no ir con esa ansiedad. Simplemente era transmitir esa ilusión que tenían ellos por que yo me sumara al proyecto que ellos tenían y que entendían que necesitaban esa figura. Y sobre todo la naturalidad con la que me lo hicieron saber. Me gustó mucho, fue una sensación muy familiar, de club familiar, y eso me atrajo mucho".

Flick y Rodri tienen muy buen 'feeling' en el Barça / Enric Fontcuberta / EFE

Sobre Hansi Flick comentó que "lo que más me atrajo es como es él. De las primeras cosas que me dijo son esas ganas de mejorar día a día, de ser inconformista, que va mucho con mi filosofía, de nunca descansar, de nunca creerse que ya has llegado a un tope y siempre exigir más. Es eso lo que te va a llevar tarde o temprano al éxito. Yo creo que el Barcelona está en ese margen de mejora para llegar a esa excelencia que te puede llevar a ganar grandes títulos a nivel europeo tras hacerlo a nivel nacional".

"Entiendo que el club se posicione por Lamine"

Rodri también aclaró que su negativa a fichar por el Madrid no tuvo nada que ver con el plantón del conjunto blanco en 2024 cuando ganó el Balón de Oro por no concederle el premio a Vinicius. El barcelonista afirmó que "en su día no me afectó porque ese era mi día y creo que no tenía mucho sentido hablar de gente que no estaba, que no formaba parte de esa ceremonia y de ese momento tan bonito para mí y mi familia. El que me conoce sabe que de este tipo de cosas intento abstraerme, como del tema mediático. Me centro en el fútbol. En ese sentido soy muy inglés, La Premier es fútbol y poco más".

En cuanto a las palabras del presidente, Joan Laporta, pidiendo el Balón de Oro para Lamine Yamal, pese a que Rodri también está entre los 30 candidatos, el jugador dijo que "entiendo perfectamente que el club se posicione por un jugador que además, como Lamine, es canterano, que lo es todo para ellos, nada de molestia. Al final es una decisión tan particular de 100 personas que dan su voto que al que elijan, sea el que sea, le daríamos la enhorabuena".