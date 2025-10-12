La llamada que frustró el fichaje de Trezeguet por el Barça

David Trezeguet (47 años) fue uno de esos futbolistas que en varios momentos de su carrera estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona, pero que por una razón u otra nunca llegó a enfundarse la camiseta blaugrana. El exdelantero francés, campeón del mundo con su selección en 1998, flirteó varias veces con el club catalán. En más de una ocasión, de hecho, ha recordado públicamente que en 2004 el interés estuvo realmente cerca de fructificar.

Fabio Capello, con una llamada poco después de aterrizar en el banquillo de la Juventus, evitó la salida de Trezeguet del club ‘bianconero’. “Con Capello tengo una relación muy estrecha. En 2004 tuve la posibilidad de ir al Barcelona y recibí una llamada suya, que acababa de llegar a la Juventus. Me preguntó '¿Adónde vas?' Le dije que no lograba alcanzar un acuerdo con la ‘Juve’, que estábamos lejos, pero después de su llamada me quedé”, ha recordado el exfutbolista en el ‘Festival dello Sport’ que se está celebrando en Trento este fin de semana.

“Él hizo que me quedara, creía mucho en mí. No sentía la necesidad de dejar la Juve: estaba muy bien en Turín, en este club tan importante. Sentía que estaba en el equipo más importante del mundo. También llegaron Vieira, Cannavaro, Emerson… Y la posibilidad de ganar la Champions estaba mucho más cerca”, ha añadido Trezeguet en declaraciones difundidas por ‘La Gazzetta dello Sport’, uno de los organizadores del Festival.

Esa temporada, la Juventus no pudo ganar la Liga de Campeones a pesar de ser uno de los grandes favoritos. El cuadro italiano cayó en cuartos de final contra el Liverpool, el equipo que se acabaría proclamando campeón de Europa un mes y medio después en la apasionante final contra el Milan en el Estadio Olímpico Atatürk, decidida en los penaltis tras la brutal remontada de los ‘reds’ (3-3).

Un año después, en el Stade de France de París, fue el Barça de Rijkaard quien alcanzó la cima del fútbol continental. Trezeguet podría haber formado parte de ese equipo si hubiera aceptado la oferta barcelonista en 2004, pero esa llamada de Capello lo convenció para continuar en Turín y el futbolista francés se quedó sin levantar la ansiada ‘orejona’.