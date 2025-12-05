Liverpool y Tottenham se entrometen en un objetivo del Barça

El FC Barcelona sigue muy atento a las opciones de futuro para reforzar el extremo izquierdo, más allá de contar con la opción de incorporar permanentemente a Marcus Rashford. En este sentido, uno de los últimos nombres en ser vinculado era Yan Diomandé, jugador eléctrico y que ya conoce bien LaLiga tras su paso por el Leganés.

No obstante, según el periodista 'Sacha Tavolieri', dos clubes de la Premier League habrían tomado la delantera, dificultando que el futbolista del Leipzig recale en la Ciudad Condal.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / EFE/FILIP SINGER

El Leipzig pide un precio inasumible

Más allá del interés de otros competidores, su llegada a Can Barça pasa a ser prácticamente una utopía si, tal y como se comenta, su actual club busca una venta que incluso superara el precio que el Manchester City pagó por Josko Gvardiol, cercano a los 90 M€. En caso de producirse la operación por más montante que la del croata, se convertiría en la mejor venta de la historia del RB Leipzig, que lo incorporó el pasado verano por 20 millones de euros, aproximadamente cinco veces menos que su demanda actual.

Además, un movimiento por ese costo es más fácilmente planteable por conjuntos de la Premier League, y es por ese motivo que entran en escena Liverpool y Tottenham Hotspur. Siempre según información del mencionado periodista, ambos clubes son los favoritos para ficharlo. De hecho, cuenta que iniciaron recientemente conversaciones avanzadas con el RB Leipzig para definir los términos de un posible traspaso, e incluso destaca que existe la posibilidad de que alguno de los equipos lo fiche en mercado de invierno.

Sus números esta temporada

En 14 partidos disputados hasta la fecha, Yan Diomandé ha anotado cuatro goles y dado cuatro asistencias, repartidas en tres anotaciones y tres pases de gol en la Bundesliga y una de cada en la DFB Pokal, copa alemana.

Yan Diomande, exjugador del Leganés / CD Leganés

El año pasado, pese a no poder evitar el descenso del Leganés y ser recordado por un error a puerta vacía ante el Sevilla que pudo cambiar el destino de los pepineros, marcó dos goles y facilitó una asistencia. Aun cuando no suma unas grandes cifras a nivel individual, su capacidad de desborde sumada a su velocidad y desparpajo lo convierten en un auténtico puñal por la banda izquierda, motivo por el que ha despertado el interés por su nombre de los grandes clubes de Europa.