El Liverpool 'retira' del mercado a Luis Díaz

Después de atar el fichaje de Joan Garcia, la dirección deportiva del Barça centra ahora sus esfuerzos en reforzar el extremo izquierdo. En este sentido, el objetivo número uno en la lista de Deco es Luis Díaz, a quien admira desde hace tiempo. Tal y como hemos contado en SPORT, el club azulgrana es optimista en esta operación, sobre todo por la voluntad del jugador, que desea jugar en Barcelona. Pese a ello, el Liverpool se hace fuerte en su posición: no busca vender al jugador y no tiene ninguna prisa por cerrar un traspaso.

Además, según afirma el periodista Paul Joyce del diario 'The Times', los 'reds' no tienen constancia de ofertas o del interés de ningún club por Luis Díaz, ni del Barça ni del Al-Nassr de Arabia Saudí, que sí que estaría dispuesto a asumir un traspaso elevado. No obstante, la operación se está cociendo a fuego lento y ya hace varias semanas que la entidad barcelonista empezó las conversaciones con el entorno del extremo colombiano.

Desde el Barça ven la negativa del Liverpool a deshacerse del jugador como una estrategia para ganar tiempo y no devaluar al jugador. El club británico ha fijado el precio de salida al jugador de 80 millones de euros, una cifra a la que el Barça no piensa en acercarse. El Barcelona confía en que la voluntad del jugador por recalar en el equipo de Flick haga que el Liverpool ceda y lo acabe vendiendo a un precio razonable.

Por otro lado, 'The Times' también asegura que el Liverpool no ha iniciado ni tiene previsto iniciar conversaciones para extender el contrato de Luis Díaz, que acaba su vinculación con los 'reds' en 2027 y cumplirá la siguiente temporada 29 años. Cabe recordar que desde su llegada a Inglaterra en 2022 procedente del Oporto no ha recibido una mejora de su contrato.

Luis Díaz en la celebración por la consecución de Premier League. / AP

En cualquier caso, el Liverpool se ha reforzado con la incorporación de Frimpong por 40 millones de euros y cada vez está más cerca el acuerdo por Florian Wirtz, por quien el Bayer Leverkusen está pidiendo 150 millones de euros. El gran desembolso por el joven alemán, que además puede jugar en la posición que actualmente ocupa Luis Díaz en el esquema de Slot, acrecentaría la necesidad de los ingleses por conseguir ingresos y la venta del colombiano sería la oportunidad para ello.

Un refuerzo de garantías

En el Barça ven a Luis Díaz como el futbolista perfecto para el juego de Flick y para aliviar la carga de minutos tanto de Raphinha como de Lamine Yamal, además de ganar un gran futbolista que no bajaría el nivel del equipo en caso de que cualquiera de los extremos culers se lesionasen. El colombiano aportaría capacidad de regate por la banda izquierda, algo de lo que el Barça no va sobrado, y gol, pues en esta temporada ha marcado 17 goles en 50 partidos. La alternativa sería Marcus Rashford, que llegaría a un precio bastante más reducido que el cafetero.