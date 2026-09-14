El Liverpool se fija en Balde

La situación de Alejandro Balde está agitando el mercado futbolístico, pensando ya en la ventana de invierno. El canterano entra en las convocatorias de Hansi Flick, pero no dispone de minutos y esto lo sitúa en el escaparate de cara al mes de enero.

Balde es internacional español, disputó el Mundial de Qatar 2022, y tiene un prestigio importante. Sin embargo, Hansi Flick entiende que para su posición es mejor apostar por Xavi Espart o Joao Cancelo. Balde se ha quedado con un papel testimonial como tercer carrilero izquierdo del equipo.

Por ello, no es extraño que grandes clubs de Europa se estén fijando en él. Balde termina contrato en 2028, con una cláusula de mil millones de euros, pero una cotización que podría rondar los 40 millones de euros. A sus 22 años aún tiene mucha proyección y tiempo para demostrar su calidad en el mundo del fútbol.

United e Inter de Milán

Durante el verano se le relacionó con entidades importantes como el Manchester United y el Inter, mientras que en las últimas horas ha sonado para el Liverpool. El técnico español de los 'reds', Andoni Iraola, consideraría su incorporación interesante, sobre todo, si se trata de una buena oportunidad de mercado.

Las relaciones entre los clubs es buena como se apreció con la cesión exprés de Ronald Araujo a Anfield Road. El uruguayo ya ha dejado su sello en el conjunto inglés, especialmente en la Champions League, con una gran actuación frente al Atlético de Madrid, con asistencia de espuela incluida.

Araujo podría reencontrarse con Balde en el Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

La decisión de Flick de dejar a Balde fuera de la rotación de jugadores llegó muy tarde en el mercado de verano, sin casi tiempo para que el jugador pudiera reaccionar. Ahora, no obstante, se abre otro escenario. Balde tiene tres meses y medio por delante para pensar en su futuro.

De momento, no le queda otra que darlo todo en los entrenamientos y confiar en que Flick le vuelva a dar una oportunidad. En el cambiante mundo del fútbol nunca se puede asegurar nada y Deco a seguro recientemente en una entrevista a RAC-1 que el carrilero es uno más de la plantilla. La competencia lo ha apartado de los planes de Flick y, por ahora, sus perspectivas no son optimistas.

En enero será el momento de tomar decisiones. La Premier League puede amoldarse muy bien a sus condiciones. Su representante, Jorge Mendes, podría buscarle una solución para continuar desplegando su juego en un club donde realmente pueda tener el protagonismo que ha perdido en el FC Barcelona.