"El Liverpool debería fichar a Lewandowski"

El exdelantero Peter Crouch ha iniciado una cruzada para que el Liverpool entre en la puja para fichar a Robert Lewandowski. El exfutbolista entiende que el perfil de delantero podría ajustarse al Liverpool en un rol más secundario y que se trata de una oportunidad única para atar a un futbolista de primerísimo nivel: "Es un jugador de clase mundial. Puede que ya no sea tan joven, pero sería una opción fantástica. Sería un fichaje mucho más que sensato. El Liverpool debería firmar a Lewandowski sí o sí", señaló al portal 'Paddy Power'.

Crouch entiende que el Liverpool está con problemas arriba, ya que Isak aún debe coger ritmo tras su lesión y que Ekitike estará muchos meses fuera de los terrenos de juego por otra dolencia. Son dos grandes jugadores con inversiones altas realizadas, pero que Lewandowski podría ayudar con toda seguridad a completar el ataque: "Isak acaba de regresar y creo que tendrá una buena temporada el año que viene. Pero, ¿quién se negaría a fichar a Lewandowski? Todavía sabe perfectamente cómo marcar goles. De eso no hay duda".

Crouch indicó que la salvaje inversión del Liverpool en verano pasado para intentar ganarlo todo no ha servido para mucho: "Lo que gastaron el verano pasado, al final, se ha demostrado que no ha valido la pena. El caso de Lewandowski es diferente porque llegaría libre y con ganas de demostrar cosas en la Premier League. Yo no tendría dudas".