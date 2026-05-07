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FC BARCELONA

"El Liverpool debería fichar a Lewandowski"

El exdelantero Peter Crouch aconseja al club inglés que firme al blaugrana si no renueva

Lewandowski celebra su gol contra Osasuna

Lewandowski celebra su gol contra Osasuna / Europa Press

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

El exdelantero Peter Crouch ha iniciado una cruzada para que el Liverpool entre en la puja para fichar a Robert Lewandowski. El exfutbolista entiende que el perfil de delantero podría ajustarse al Liverpool en un rol más secundario y que se trata de una oportunidad única para atar a un futbolista de primerísimo nivel: "Es un jugador de clase mundial. Puede que ya no sea tan joven, pero sería una opción fantástica. Sería un fichaje mucho más que sensato. El Liverpool debería firmar a Lewandowski sí o sí", señaló al portal 'Paddy Power'.

Crouch entiende que el Liverpool está con problemas arriba, ya que Isak aún debe coger ritmo tras su lesión y que Ekitike estará muchos meses fuera de los terrenos de juego por otra dolencia. Son dos grandes jugadores con inversiones altas realizadas, pero que Lewandowski podría ayudar con toda seguridad a completar el ataque: "Isak acaba de regresar y creo que tendrá una buena temporada el año que viene. Pero, ¿quién se negaría a fichar a Lewandowski? Todavía sabe perfectamente cómo marcar goles. De eso no hay duda".

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Crouch indicó que la salvaje inversión del Liverpool en verano pasado para intentar ganarlo todo no ha servido para mucho: "Lo que gastaron el verano pasado, al final, se ha demostrado que no ha valido la pena. El caso de Lewandowski es diferente porque llegaría libre y con ganas de demostrar cosas en la Premier League. Yo no tendría dudas".

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