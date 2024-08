El Liverpool cierra la puerta al Barça por Luis Díaz: Se queda en la Premier

Se acabó. Luis Díaz no fichará por el Barça ya que el Liverpool ha cerrado las puertas a cualquier negociación para dar salida al extremo colombiano. El entrenador del conjunto inglés, Arne Slot, confirmó que no hay ninguna posibilidad de que Luis Díaz abandone el equipo este verano: "El futuro de Luis Díaz está con nosotros. Me gusta mucho lo que le he visto. Ha tenido un gran impacto en el juego y me gusta mucho", sentenció el entrenador.

Luis Díaz era uno de los grandes nombres que barajaba el director deportivo del Barça, Deco, para reforzar la posición de extremo izquierda. El gran sueño era Nico Williams, pero todo indica ya a que se quedará en el Athletic ante la imposibilidad del Barça en inscribirle, por lo que el club blaugrana intentó abrir negociaciones para firmar al colombiano. Hubo tanteos, pero la operación económicamente es imposible y, salvo milagro, Luis Díaz seguirá en Liverpool. De hecho, el club inglés no tiene intención alguna de traspasarle ya que será uno de sus jugadores importantes en la temporada.

Sin Luis Díaz, el Barça sigue rastreando el mercado a 15 días de su finalización. El club blaugrana tiene claro que se debe incorporar a un futbolista de calidad en la banda y no fichará por fichar. Uno de los nombres que va ganando enteros es el jugador del Bayern, Kingsley Coman, quien podría salir del club alemán en calidad de cedido. Ha sido ofrecido y parece que el Barça podría optar al futbolista una vez que el PSG se haya retirado de la puja. Hansi Flick conoce a Coman a la perfección ya que le tuvo a sus órdenes en el Bayern.

Pese a todo, no es descartable que el Barça, que sigue esperando a Nico Williams, acabe firmando a algún futbolista que todavía no ha aparecido públicamente. Deco tiene abiertas varias vías y en el club están convencidos de que en los últimos días de mercado habrán movimientos importantes y que varios grandes jugadores desean vestir la camiseta blaugrana.