Livaković será inscrito por el Barça

El FC Barcelona afronta las últimas horas del mercado de fichajes con varios frentes abiertos, pero existe tranquilidad en uno de los asuntos que más preocupaban en las últimas horas. Dominik Livaković será inscrito en LaLiga, según ha podido saber SPORT, y en el club blaugrana confían en completar todos los trámites antes del cierre del mercado.

El guardameta croata todavía no ha podido entrar en una convocatoria de Hansi Flick. De hecho, se ha quedado fuera de la lista para el partido liguero ante el Rayo Vallecano por cuestiones burocráticas. El Barça continúa trabajando para ajustar sus movimientos al 'fair play' financiero de LaLiga, pero la situación está encarrilada y la inscripción del portero se da prácticamente por hecha.

Livaković ya está plenamente integrado en la dinámica del primer equipo. El internacional croata presenció desde la grada el encuentro ante el Athletic Club y ya trabaja con normalidad bajo las órdenes de Flick. El siguiente paso será recibir el visto bueno definitivo de LaLiga para poder debutar oficialmente con el Barça.

Livakovic ya entrena con el Barça / FC Barcelona

El club mantiene, por tanto, un mensaje de tranquilidad. La inscripción se completará en las próximas horas, aunque todavía quedan varios movimientos por resolver antes del cierre del mercado. La posible salida de algún jugador, el fichaje de un central y la llegada de Gabriel Jesus son algunos de los asuntos que mantiene abiertos la entidad blaugrana.

Se queda con Flick

La situación de Livaković también ha cambiado respecto al escenario que se contemplaba inicialmente. Cuando se cerró su llegada procedente del Fenerbahçe, se llegó a valorar la posibilidad de que saliera cedido durante su primera temporada al Dinamo de Zagreb si las limitaciones del 'fair play' impedían su inscripción. En ese caso, el plan pasaba por que regresara al Barça en 2027.

Ese escenario, sin embargo, ha perdido fuerza. El plan actual es que Livaković se quede en el primer equipo esta temporada, y el Barça trabaja para que pueda estar disponible cuanto antes.

Dominik Livakovic está pendiente de si se queda en el Barça o sale cedido, pero ya se entrena con el equipo // FCB / FCB

Una vez inscrito, el croata tendrá que competir por el puesto con Joan Garcia y Wojciech Szczesny. El guardameta catalán parte como primera opción para Flick, mientras que Szczesny afronta la que, en principio, debía ser su última temporada antes de dejar paso a Livaković.

El Barça, por tanto, tendrá finalmente tres porteros a disposición de Flick. La incógnita que queda por resolver es cuándo podrá el croata estrenarse oficialmente, pero en el club ya dan por hecho que su inscripción llegará antes de que termine el mercado.