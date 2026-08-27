Livakovic, quinto croata en la historia del Barça

El FC Barcelona ha anunciado el fichaje de Dominik Livakovic, que firma hasta 2030 a cambio de dos millones de euros fijos más otros tantos en variables. El guardameta de 31 años ejercerá de segunda espada en la portería azulgrana, en la que Joan Garcia es intocable. El ex de Girona, Dinamo de Zagreb o Fenerbahce se convierte en el quinto jugador croata que viste la camiseta del Barça, tras Robert Prosinecki, Goran Vucevic, Ivan Rakitic y Alen Halilovic.

Los dos primeros aterrizaron en Barcelona por recomendación de Johan Cruyff. El neerlandés, por aquel entonces entrenador del primer equipo, firmó a Goran Vucevic para el filial en 1992, procedente del Hajduk Split. El centrocampista no pudo asentarse en la primera plantilla, como consecuencia de las restricciones en la alineación de extranjeros y la elevada competencia en su posición. En total, disputó cinco partidos con el Barça, en los que marcó dos goles antes de salir rumbo al Colonia en 1997. Además, durante su estancia en la capital catalana, Vucevic sumó dos cesiones, una al Hajduk Split, de su localidad natal, y otra al Mérida.

Prosinecki, en un clásico con el FC Barcelona / Archivo

Tampoco triunfó en el FC Barcelona Robert Prosinecki, que aterrizó en el Camp Nou en 1995. El campeón de Europa con el Estrella Roja de Belgrado acumulaba dos experiencias dispares en LaLiga antes de llegar al Barça. En el Real Madrid no brilló por una serie de lesiones, mientras que en el Real Oviedo reencontró su nivel a las órdenes de Radomir Antic.

Su gran rendimiento en tierras asturianas captó la atención de Johan Cruyff. Sin embargo, los problemas físicos volvieron a condicionar la etapa de Prosinecki en uno de los grandes de la competición española. El mediocentro se marchó hacia Sevilla un año y medio después, tras 50 partidos y siete goles.

Ivan Rakitic, con la Champions que ganó con el Barça / SPORT

Del conjunto andaluz llegó a Barcelona en 2014 Ivan Rakitic, el croata que mejor rendimiento ha mostrado en el club azulgrana. El centrocampista se convirtió en indiscutible en el equipo ganador del triplete en 2015, con Luis Enrique a los mandos y Leo Messi, Neymar y Luis Suárez en la delantera. Regresó en 2020 al Sevilla tras seis años de éxitos en el Barça, con el que conquistó 13 títulos y marcó 35 goles en 310 apariciones.

El último croata antes de la llegada de Dominik Livakovic fue Alen Halilovic. El talentoso mediapunta, que firmó por el filial azulgrana en 2014, llegaba a la capital catalana con altas expectativas, pues era considerado uno de los futbolistas más prometedores de su generación. No obstante, no se consolidó con el Barça B de Eusebio y tampoco tuvo protagonismo con el primer equipo, ya que apenas sumó 28 minutos con la elástica azulgrana. Se marchó solo dos años después, en 2016, al Hamburgo.