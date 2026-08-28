FC Barcelona
Livakovic 'debuta' con el Barça
El portero croata realizó el primer entrenamiento con el resto de compañeros en la Ciutat Esportiva
Dominik Livakovic ya es uno más en el vestuario del FC Barcelona. El portero croata participó en la sesión de campo con el resto de compañeros que tuvieron menos minutos o no participaron frente al Athletic Club. Esta fue su primera toma de contacto oficial con el resto de compañeros una vez que firmó este jueves su nuevo contrato por cuatro temporadas con el FC Barcelona.
Livakovic, por tanto, ya conoce a Joan Garcia y Szczesny, con los que puede ser que comparta equipo durante la temporada. Todo dependerá del fair play financiero de que disponga el club. Si cuenta con margen suficiente, el club lo inscribirá y pasaría a pelear por el puesto de segundo guardameta con 'Tek'. De ficharse el 9 o contratar otro defensa y la masa salarial se fuera al límite, Livakovic sería cedido por una temporada.
El croata regresaría la próxima temporada una vez que Szczesny finaliza contrato. Livakovic ha firmado por cuatro temporadas, hasta el 2030, por lo que es una apuesta por tener un recambio de garantías para Joan Garcia para largo tiempo.
Livakovic, a sus 31 años, tiene experiencia y es un futbolista contrastado, como ha demostrado especialmente con la selección croata. De momento, el jugador no está inscrito en LaLiga, donde tendría el dorsal 25 disponible para poder participar.
Precaución con Gavi
Por otro lado, en el entrenamiento de este viernes todavía no se ha ejercitado Gavi por la contusión en la pierna derecha que sufrió en el estreno liguero ante el Elche. Se trata de un problema leve, pero se está actuando con precaución.
Gavi podría volver a la convocatoria para el partido del lunes ante el Rayo Vallecano, pero no hay prisa. El golpe es en la misma rodilla que se lesionó de gravedad y la cautela manda.
Tampoco sigue entrenándose Frenkie de Jong a causa de la lesión de rodilla que sufrió en el Mundial. Por ahora está siguiendo un tratamiento conservador con el objetivo de evitar el quirófano.
El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones, por lo que el choque ante el Athletic Club no dejó secuelas entre los futbolistas de Hansi Flick, más allá del cansancio acumulado.
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