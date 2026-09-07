FC BARCELONA
Livaković, convocado con Croacia para medirse a España
El nuevo portero del Barça entra en la lista de Slaven Bilić para los cuatro partidos de la Nations League
Dominik Livaković ha sido convocado por Croacia para los cuatro próximos partidos de la Nations League. El nuevo guardameta del FC Barcelona entra en los planes de Slaven Bilić para una ventana internacional especialmente exigente, en la que el combinado balcánico se medirá dos veces a España, además de enfrentarse a República Checa e Inglaterra.
Croacia iniciará esta serie de encuentros el 26 de septiembre ante República Checa en Praga. Tres días después, el 29, visitará Sevilla para enfrentarse a España. El 3 de octubre recibirá a Inglaterra en Rijeka y cerrará el parón el 6 de octubre con un nuevo duelo ante España, esta vez en Split.
Para Livaković, la convocatoria llega en un momento importante. El portero, recién incorporado al Barça, todavía no ha podido debutar con el conjunto blaugrana. Su participación con Croacia puede servirle para recuperar ritmo competitivo y mantenerse preparado ante la competencia que tendrá en la portería del equipo de Hansi Flick.
Bilić pide minutos para Livaković
El seleccionador croata habló sobre la situación del guardameta y reconoció que ambos han mantenido conversaciones recientemente. "Hablamos, me llamó dos veces. Me pidió mi opinión y, por mi parte, le dije que no tiene nada que justificar", explicó Bilić.
El técnico destacó la importancia del paso que ha dado el portero al fichar por el Barça. "Ningún portero croata había ido nunca a un club tan grande", señaló. Sin embargo, también puso el foco en la necesidad de que Livaković tenga minutos.
"Por otro lado, tienes que jugar. Como segundo portero, te cambian, estás ahí y tienes que estar constantemente preparado", añadió el seleccionador, que recordó el crédito que mantiene el croata con su selección después de sus grandes actuaciones durante los últimos años.
"Tiene mucho crédito con la selección. Estuvo brillante con nosotros incluso cuando no jugaba en el Girona. Pero tienes que jugar", sentenció Bilić.
Reencuentro con sus compañeros del Barça
El calendario permitirá además a Livaković reencontrarse con varios de sus nuevos compañeros. El guardameta coincidirá con los internacionales españoles del Barça en los dos enfrentamientos ante España, tanto en Sevilla como en Split. La selección española contará con una amplia representación blaugrana, como ya ocurrió en el último Mundial, aunque también podrían aparecer novedades como Bernal o Fermín.
Además, Livaković podría verse las caras con Anthony Gordon en el duelo que Croacia disputará ante Inglaterra en Rijeka.
Más allá de los reencuentros, los cuatro partidos serán importantes para el croata. Livaković necesita competir y ganar ritmo después de su llegada al Barça, donde todavía no se ha estrenado oficialmente. La selección puede darle ahora los minutos que aún no ha encontrado en Barcelona.
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