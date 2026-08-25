¡Livaković aterriza hoy en Barcelona para fichar por el Barça!

Dominik Livakovic ya tiene preparado su aterrizaje en Barcelona. El nuevo fichaje azulgrana llegará esta misma tarde a la Ciudad Condal para empezar a completar los últimos pasos antes de incorporarse oficialmente al Barça.

Según ha podido saber SPORT, el guardameta croata tiene previsto aterrizar alrededor de las 17.30 horas en la terminal de vuelos privados de Barcelona. Desde el club ya están preparados para recibir a un futbolista por el que la dirección deportiva ha realizado una apuesta pensando tanto en el presente como en el futuro de la portería.

La hoja de ruta está marcada. Después de pasar sus primeras horas en Barcelona, Livakovic está citado mañana para someterse a la correspondiente revisión médica en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Superado este trámite, podrá continuar con los últimos pasos de su incorporación.

En el Barça tienen muy bien valorada la operación. Deco ha querido anticiparse a lo que pueda suceder en la portería durante los próximos meses y dejar cubierta una posición importante antes de que Wojciech Szczesny termine su contrato.

Pendientes de decidir su futuro inmediato

La gran incógnita ahora es qué sucederá con Livakovic esta temporada. Una de las posibilidades que maneja el Barça es buscarle una cesión para que tenga continuidad y recuperarlo cuando Szczesny finalice su contrato. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva.

También está encima de la mesa la opción de que se quede directamente en la plantilla. Como ha avanzado Sique Rodríguez en la Cadena SER, el Barça contempla que Livakovic pueda continuar esta misma temporada a las órdenes de Hansi Flick.

Será una decisión que deberá tomar la dirección deportiva una vez completada su incorporación. Por ahora, el primer paso llegará esta tarde. Livakovic aterriza a las 17.30 horas en Barcelona y mañana pasará la revisión médica antes de empezar su nueva etapa como futbolista azulgrana.