Livakovic aterriza en Barcelona para fichar por el Barça: "¿Quedarme? Ya veremos"

A solo unos días del cierre de mercado, el Barça ha hecho un movimiento en la portería pese a contar ya con dos porteros con un rol definido: Joan Garcia y Szczesny. La dirección deportiva apuesta por incorporar un tercer guardameta, Dominik Livakovic (31 años, Zadar), un giro en la planificación que deja entrever que existen dudas sobre el nivel actual de Tek para solventar una eventual baja de Joan, de quien nadie discute su condición de número uno.

Ahora mismo, la intención es que se incorpore de inmediato, aunque el club aún no descarta la posibilidad de que salga cedido durante una temporada. Dependerá del fair play financiero. De momento, el objetivo es adelantar su incorporación y el croata ha llegado hoy mismo a Barcelona. De hecho, a su llegada al aeropuerto, con una tímida sonrisa, dejó un simple "ya veremos" a la pregunta de los periodistas presentes sobre si se quedará en la Ciudad Condal este curso. Este miércoles se espera que pase la revisión médica para firmar por cuatro temporadas, hasta 2030.

De Ter Stegen a Livakovic

El mismo verano en el que Ter Stegen se ha marchado cedido al Ajax, el Barça se ha asegurado el fichaje de Livakovic tras llegar a un acuerdo con el Fenerbahçe por 2 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables.

En la operación ha vuelto a aparecer un nombre con peso en el entorno azulgrana: Andy Bara. El representante croata mantiene una relación estrecha con la cúpula del Barça, especialmente con Deco y Joan Laporta, fruto de una colaboración que se ha consolidado a través de distintas operaciones. Bara ha tenido un papel relevante en varios movimientos recientes del club, como los de Dani Olmo y Joan García.

El Barça apuesta esta vez por un portero experimentado, de 31 años, que este verano fue el titular de Croacia en el Mundial después de una temporada con curvas. En apenas un año, Livakovic pasó de ser el portero titular del Fenerbahçe a no disputar ni un minuto con el Girona, donde fue cedido, y acabar regresando temporalmente al Dinamo.

El fichaje de Ederson, el meta titular del City que ganó la Champions, hizo que pasara a ser suplente y buscara una solución para tener minutos y llegar al Mundial. Lo consiguió, aunque esta vez Croacia cayó en dieciseisavos. Su gran momento llegó en el Mundial de Qatar 2022, donde fue decisivo en las tandas de penaltis, con cuatro lanzamientos detenidos: tres frente a Japón en octavos y uno contra Brasil en cuartos. En el último Mundial volvió a destacar ante Inglaterra, contra la que realizó siete paradas pese a la derrota por 4-2, antes de que Croacia quedara eliminada en dieciseisavos ante Portugal.

La carrera de Livakovic es el ejemplo de una explosión tardía: no debutó con el primer equipo del Dinamo hasta los 21 años y sus momentos más mediáticos llegaron con Croacia, sobre todo en los penaltis, donde demostró ser un especialista.

Entre las personas más influyentes en su trayectoria con la selección se encuentra Modric, que a finales de 2021, cuando Livakovic atravesaba su momento más delicado con Croacia, tuvo una charla con él y le habló de frente. “Transmites poca confianza. Eso contagia al equipo, ¿entiendes? ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Creo que tu problema es que tienes miedo a cometerlos. Eres un porterazo, ¿lo sabes?”.

Un año más tarde, se convirtió en uno de los héroes de Qatar y empezó su leyenda como parapenaltis, una especialidad en la que hasta entonces no había destacado precisamente: en los 268 partidos registrados hasta entonces había afrontado 20 lanzamientos desde los 11 metros, entre el Dinamo y Croacia, y solo había detenido dos.

Más allá de los penaltis, el croata ha destacado durante toda su carrera sobre todo por sus reflejos y su habilidad en el mano a mano. Es ahí donde se hace fuerte, mientras que siempre le ha costado más salir de la portería y el juego aéreo (mide 1,88 metros). Cuando llegó cedido hace unos meses al Girona, Míchel ya avisó: "Me gusta cómo para, es muy bueno, pero necesita un proceso de entender el juego, el idioma y la manera de jugar del equipo. Es un tío espectacular, pero él tiene una línea de tiempo y unos objetivos, el Mundial, distinta a los objetivos del Girona”. De Girona se fue sin debutar tras no asegurarle la titularidad.

En el Barça también tendrá que familiarizarse con la necesidad de jugar fuera de la portería. Todo un reto para el croata.