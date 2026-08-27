Livakovic alucina con su fichaje: "El Barça es increíble"

Dominik Livakovic estampó su contrato con el FC Barcelona para las cuatro próximas temporadas. El portero, de 31 años, ha acudido a la oficina del presidente barcelonista, Joan Laporta, para estampar su firma y realizó las primeras declaraciones en los medios oficiales del club.

El meta se mostró muy ilusionado con su fichaje. Todavía está en el aire si continuará en el club o será cedido por una temporada. El 'fair play' financiero así lo dictaminará, pero en cualquier caso se ha comprometido por cuatro temporadas por la entidad barcelonista. El Barça está muy tranquilo ahora en la portería con Joan Garcia como número 1, complementado por Szczesny y ahora Livakovic.

Livakovic, con la camiseta de portero, junto a Joan Laporta / FCB

El futbolista afirmó que “es muy bonito estar aquí, es un fantástico club, el presidente, Deco, Bojan...todo es algo muy bonito”. Sus elogios hacia el FC Barcelona fueron más lejos: “Hay muchos grandes clubs, pero el Barcelona es el más popular, es increíble, hay que ver los jugadores que están aquí, es impresionante, el Camp Nou es uno de los campos más especiales del mundo”.

A Livakovic se le vio especialmente emocionado al hablar de su paso del Dinamo de Zagreb a un gigante como el FC Barcelona. El ex guardameta del Girona está cumpliendo un sueño inesperado a sus 31 años como es vestir la elástica barcelonista.

En el acto de la firma también estuvieron el director deportivo, Deco, con su adjunto, Bojan Krkic, y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste. Todos ellos mostraron una gran satisfacción por esta operación.

El Barça tiene las espaldas cubiertas con esta incorporación. No tendrá que sufrir por la portería en los próximos años. Joan Garcia es el actual premio Zamora y una garantía total, mientras que Livakovic cuenta con un gran prestigio, especialmente, por sus actuaciones con la selección croata.

Después de haber fichado a un portero, el Barça está pendiente de la todavía opción de contratar a Julián Álvarez y también de cerrar un central zurdo, una vez se ha confirmado la marcha del joven Álvaro Cortés al Amberes.