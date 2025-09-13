Todo listo en el Johan Cruyff para el Barça - Valencia

El Estadi Johan Cruyff ha comenzado a mostrar su nueva cara tras las reformas acometidas esta semana para acoger el Barça-Valencia del próximo domingo. El mejor banco de pruebas llegó este viernes con el Barça-DUX Logroño de la Liga F, donde ya se pudieron apreciar varias de las novedades implementadas en la instalación.

El Johan Cruyff, listo para el Barça - Valencia / DANI BARBEITO

La más visible fue el nuevo sistema de cámaras de VAR, que estará plenamente operativo para el estreno del primer equipo masculino. El dispositivo, ubicado estratégicamente en diferentes zonas del estadio, era una de las condiciones imprescindibles para que el Johan Cruyff pudiera acoger un partido de Primera División.

A estas mejoras se ha sumado en las últimas horas la adecuación del espacio para colocar las cámaras de la línea de gol, otra de las exigencias de LaLiga para dar luz verde al partido. Los operarios han trabajado incluso con soldaduras en la zona de las cámaras máster para dejarlo todo listo de cara al montaje definitivo.

Un encuentro singular

Además, se han hecho pruebas de iluminación, refuerzo de la sala de prensa y de los espacios para la retransmisión televisiva, imprescindibles de cara a un encuentro que será seguido a nivel global. Los accesos también han sido revisados para garantizar un flujo de aficionados más ágil y seguro, aunque en ese sentido la logística está más que preparada.

El gran hándicap sigue siendo el aforo: el Johan Cruyff cuenta con 6.000 localidades, lejos de las 15.000 que exige el reglamento para estadios de Primera, aunque el Barça ha hecho uso de una excepción para que LaLiga permita jugar en Sant Joan Despí. Será el primer encuentro oficial del primer equipo disputado en este escenario, donde los de Flick ya jugaron el Trofeu Joan Gamper ante el Como.

El duelo del Barça femenino permitió comprobar que el estadio está listo para dar el salto en su papel coyuntural como casa del primer equipo durante las obras del Camp Nou. La fibra óptica, las cámaras y, en definitiva, todo lo necesario para celebrar el encuentro ante el Valencia, ya está listo.