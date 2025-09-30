La lista del PSG para enfrentarse al Barça con varias bajas importantes

El Paris Saint-Germain visitará este miércoles el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc para disputar la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el FC Barcelona. El equipo que dirige Luis Enrique llega a la capital catalana con varias bajas importantes que le condicionarán la alineación y dejan tocada su lista de convocados.

El club parisino ha confirmado esta mañana los futbolistas que formarán parte de la expedición que pone rumbo a Barcelona y se han confirmado las bajas de Ousmane Dembélé, Marquinhos y Désiré Doué. El primero, reciente ganador del 'Balón de Oro', se lesionó jugando con la selección francesa en el isquiotibial de la pierna derecha. Sigue de baja y viajará a Qatar para recuperarse, algo que ya hizo en su día cuando era jugador del Barça. El central brasileño, lesionado en el cuádriceps de la pierna izquierda, tampoco ha sido convocado. Doué, que también se lesionó jugando con la selección francesa, también sigue de baja por una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

Cara y cruz

Tampoco estará Khvicha Kvaratskhelia, de quien decían desde Francia que estaría disponible para este encuentro; pero no acabará viajando con el resto de sus compañeros a la capital catalana. El delantero georgiano tuvo que ser sustituído en el último partido del PSG y no entrenó ayer. Por ello, Luis Enrique ha apostado por dejarlo recuperándose en la París.

En la otra cara de la moneda, Luis Enrique, finalmente, sí que podrá contar con el resto de futbolistas que eran duda para este encuentro: Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. En el caso de Vitinha, se retiró por precaución en la primera parte del partido que jugó el PSG contra el Auxerre, pero mantiene los números para ser titular este miércoles. Lo mismo ocurre con Fabián Ruiz y Joao Neves. Ninguno de los dos fue convocado para jugar ante el Auxerre, pero estarán sin problemas este miércoles ante el Barça de Flick.

La convocatoria

Así pues, esta es la lista de convocados del Paris Saint-Germain para enfrentarse al FC Barcelona en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Fabián, G. Ramos, Vitinha, Lee Kang-In, L. Hernández, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Jangeal, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Joao Neves y Renato Marin.