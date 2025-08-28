La lista de De la Fuente más esperada por Joan Garcia

Luis de la Fuente facilitará este viernes la lista de convocados para los partidos ante Bulgaria (4/9) y Turquía (7/9) correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De la Fuente tiene un grupo muy consolidado, pero la lista de septiembre siempre es una incógnita por el corto espacio de tiempo en que ha podido ver a los futbolistas y analizar sus estados de forma.

De todos modos, tendrá que hacer cambios obligados respecto a la última Final Four de la UEFA Nations League por las lesiones de futbolistas como Álex Baena o Isco Alarcón.

Esta convocatoria será seguida con mucha atención por Joan Garcia. De la Fuente aún no lo ha citado para una lista de la absoluta y este viernes, a las 11.30 h., desvelará si finalmente le da una primera oportunidad.

Joan Garcia, portero del FC Barcelona, celebra uno de los goles contra el Levante / EFE

Los méritos de Joan Garcia son incuestionables, pero el riojano es muy fiel a su grupo de jugadores, a la familia que ha construido y es muy posible que no mueva a su equipo de porteros formado por Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Unai es el titular, Raya se está saliendo en el Arsenal, mientras que Remiro es un futbolista que acepta el papel de tercer portero y ayuda a fomentar el buen ambiente en el vestuario.

Joan Garcia ha sido internacional sub-21 con Luis de la Fuente y también participó de la convocatoria olímpica de París 2024, aunque no pudo jugar ya que el titular era Arnau Tenas, fichado de forma reciente por el Villarreal procedente del PSG.

Eric, opción al lateral derecho

Quién tampoco ha sido convocado por De la Fuente desde que llegó al cargo es Eric Garcia. En categorías inferiores lo tenía como un fijo, pero no ha dado el paso de convocarle. Eric acudió por última vez a la selección en el Mundial de Qatar del 2022.

En este sentido, su cambio de posición le puede beneficiar. El riojano insinuó en una entrevista a Radio Nacional de España que Carvajal aún no sería llamado porque "el objetivo es tenerlo bien para el Mundial", por lo que quedarían Pedro Porro y Mingueza. Ambos sufrieron en la última Nations League ante Francia y Portugal, por lo que Eric puede tener una puerta de entrada.

Además hay que añadir su polivalencia. Aunque con De la Fuente siempre jugó de central, está rindiendo a excelente nivel de lateral derecho y también puede moverse en el medio centro.

Gavi es un jugador que siempre ha rendido con la selección de De la Fuente / EFE

La posición de pivote también está tocada. Rodri acaba de salir de una nueva lesión y podría descansar en esta lista. Zubimendi quedaría como el futbolista titular y el Barça tiene las alternativas de Gavi y Casadó. El de Los Palacios está jugando con Flick en una posición más retrasada, mientras que Casadó fue llamado la campaña pasada antes de su lesión, aunque los pocos minutos de competición en este inicio de campaña pueden pasarle factura.

Marc es nacido en el 2003, por lo que no puede acudir a la selección sub-21 ya que es para jugadores nacidos a partir del 2004. David Gordo se estrena como seleccionador y dará su primera lista para los partidos de clasificación para el Europeo de 2027 de la categoría. La Rojita disputa dos encuentros oficiales ante Chipre (5 de septiembre, a las 20:00 h., en Soria) y ante el territorio de Kosovo (9 de septiembre, a las 19:00 h., en Pristina).

Pedri, al mando

El líder del equipo en la medular será Pedri. La única duda con el tinerfeño es si jugará cerca del pivote, como en el Barça, o se avanzará a la media punta, donde lo prefiere el seleccionador.

Pedri celebrando el gol de España ante Francia / EFE

Fermín López, con su futuro en el aire, es otro candidato a entrar en la lista para jugar en la media punta, mientras que Dani Olmo es fijo para De la Fuente, al igual, obviamente que Lamine Yamal. Esta convocatoria será la primera en que se reencuentre con Nico Williams después de otro verano muy movido.

En la posición de delantero centro estará un Ferran Torres lanzado, junto a un Morata cuya presencia es vital en el vestuario para De la Fuente y no pesarán los pocos minutos que de momento ha tenido en el Como.

Otro jugador seleccionable sería Alejandro Balde, pero el canterano del Barça lo tiene casi imposible ya que la dupla Cucurella-Grimaldo le está funcionando muy bien al entrenador riojano.