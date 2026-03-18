La lista de convocados del Barça frente al Newcastle

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ya ha elegido a los 23 jugadores con los que afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle. El técnico cuenta con cuatro bajas y el resto de la plantilla está disponible, con el refuerzo de los jugadores del filial.

Christensen, por una lesión de larga duración, Balde, Koundé y De Jong, por problemas musculares, son los futbolistas que no pueden ser convocados. Bajas sensibles, pero que el Barça ha sabido cubrir bien en los últimos encuentros.

Eric Garcia, quien arrastraba molestias, ya está preparado para ser titular y ocupará el carril derecho en sustitución del joven Xavi Espart, quien sigue en dinámica del primer equipo y, por supuesto, está en la lista.

El tercer portero, Diego Kochen, el central Álvaro Cortés y el centrocampista Tommy son los otros futbolistas procedentes del Barça Atlètic que han sido llamados por Flick.

El Barça necesita ganar el partido para estar en la siguiente ronda de la Champions League. Después del 1-1 de la ida en Saint James' Park solo le vale la victoria o, en caso de empate, jugársela en una prórroga o en la lotería de los penaltis.

El equipo contará con el respaldo de unos 62.000 espectadores después de haberse abierto la grada del Gol Norte y haberse habilitado un espacio para la Grada d'Animació de unos 800 hinchas, que no pararán de animar durante todo el partido.

Se espera un gran recibimiento, pese a la tempranera hora del encuentro, y un Spotify Camp Nou entregado en busca de la victoria.