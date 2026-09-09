La lista B de la Flick para la Champions League

La UEFA permite dos listas en la Champions League. La lista A con jugadores pertencientes a la primera plantilla y que no se puede modificar, mientras que existe flexibilidad con la lista B, que es la correspondiente a futbolistas formados en el fútbol base.

Esta lista B puede ser comunicada hasta la medianoche antes del partido y el FC Barcelona envió a la UEFA la relación de futbolistas elegidos. Sería extraño que alguno de ellos entrará en la relación final del partido de este miércoles ante el Feyenoord, pero como mínimo están a disposición de Hansi Flick para ser elegibles.

El aplazamiento del partido de la Youth League ante el cuadro neerlandés al jueves también ha ayudado a esta circunstancia.

Los requisitos para figurar en la lista B es haber nacido a partir del 1 de enero del 2004, llevar dos años de forma consecutiva en la cantera del Barça o 3 años alternados con una cesión a un club de su misma federación.

Hamza y Bisiwu

Por este motivo, jóvenes como Hamza Abdelkarim y Jesse Bisiwu están en la lista A ya que son dos futbolistas fichados esta temporadas. De ellos dos, Hamza apunta a la convocatoria, pero no es el caso de Bisiwu, tal y como confirmó Hansi Flick en rueda de prensa.

La lista B es amplia y afecta a todas las demarcaciones. Empezando por la portería con la presencia Eder Aller e Iker Rodríguez.

En defensa se encuentran Jordi Pesquer, Landry Ferrer, Guillem Víctor y Álex Campos.

En el centro del campo figura Brian Fariñas, pese a tener ficha del primer equipo, Orian Goren y Pedro Villar.

En ataque solo está Shane Kluivert. En la relación de delanteros no se encuentra Roony Bardghji, quien se perderá por completo la fase liga de la Champions por la grave lesión de rodilla sufrida durante la pretemporada.

Como futbolistas de la primera plantilla, Hansi Flick dispone de 24 jugadores, por lo que debería hacer un descarte, salvo sorpresa y que llame a algún jugador de la lista B. En Mestalla fue Brian Fariñas el futbolista que tuvo que ver el encuentro desde la grada.