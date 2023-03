La lista del Athletic ante el Barcelona con los dos 'tocados' dentro

Yuri Berchiche y De Marcos entraron en la convocatoria de Ernesto Valverde tras superar sus molestias Unai Simón es baja por lesión, mientras que el máximo goleador rojiblanco, Sancet, está sancionado

El Athletic se ejercitó este sábado en sesión vespertina y, a su término, Ernesto Valverde ofreció la convocatoria para el partido ante el Barça en la que destacó la ausencia del portero titular, Unai Simón, quien ya se ha perdido los dos últimos partidos por molestias en el tendón de aquiles y sigue sin estar disponible. Por tanto, Agirrezabala será el meta que salga de inicio.

Otros dos jugadores con problemas físicos eran Yuri Berchiche y Óscar de Marcos. Finalmente, los dos entraron en la convocatoria, si bien Valverde no aseguró su presencia en el once, especialmente en el caso de Yuri. El problema es que no tiene alternativa en el carril. Lekue, su teórico sustituto, está lesionado y el Athletic emitió un comunicado informando de que sufre “una lesión muscular severa”. La única alternativa seria Balenziaga, casi inédito esta campaña.

Por otra parte, Sancet, máximo goleador del equipo con 8 goles, está sancionado después de ser expulsado en el último partido en Vallecas.

Las otras bajas por lesión son las de Morcillo y Ander Herrera, cuya ausencia estaba asegurada para el duelo ante los barcelonistas.