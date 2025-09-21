Liso, una amenaza para Flick que ya destrozó al juvenil del Barça

Es una de las sensaciones de la temporada en Primera División y no es para menos. En la tabla de goleadores, justo por detrás de Mbappé y empatado con nombres como Raphinha, Muriqi o Etta Eyong aparece un joven zaragozano de 20 años que apenas debuta esta campaña en la máxima categoría del fútbol español.

Adrián Liso siempre fue considerado como una gran promesa, pero pocos podían imaginarse su irrupción en el Getafe. El conjunto azulón, donde esta cedido por el Real Zaragoza con opción de compra, ha encontrado en el futbolista maño un puntal para su ataque.

Adrián Liso, en un entrenamiento con el Zaragoza / @adrianlisoo

Siempre fue muy bien valorado en la cantera del equipo zaragocista, hasta llegar al primer equipo, donde llamó la atención desde el primer momento. Sin embargo, el curso pasado fue muy duro para él. Teniendo que asumir la vitola de ser uno de los jugadores más determinantes del equipo y la presión que eso suponía, Liso pasó momentos realmente malos.

Las cosas no le salían y un sector de la afición del conjunto blanquillo pagó con él su frustración. "He pasado de estar en una nube hace un año (en relación a su temporada debut (23-24)) a una temporada muy dura. Me han pasado cosas que normalmente suceden con 28 o 30 años y ha sido muy duro tanto para mí como para mi familia. La gente no es consciente de lo que es llorar casi en cada entrenamiento porque las cosas no te salen. La gente aprieta, hay mucha presión y tienes ganas de hacerlo bien. Sin embargo, para un chaval de 20 años de la cantera no es fácil y eso lleva a la frustración", explicaba en una entrevista a El Periódico de Aragón este verano.

Sus exhibiciones contra el juvenil del Barça

Si bien siempre llamó la atención por sus grandes condiciones, el nombre de Liso empezó a sonar con fuera a raíz de su última temporada como juvenil (en la que también debutó con el primer equipo). En aquel curso, el extremo se exhibió ante el Barça juvenil, firmando actuaciones muy portentosas.

En el partido de la primera vuelta, en Zaragoza, le dio el triunfo (3-2) a los de Javier Garcés con un gol en los últimos minutos, con un zurdazo cruzado imparable. El momento culminante llegó unos meses después, en febrero de 2024, cuando marcó un doblete para volver a darle el triunfo (0-2) a los blanquillos, esta vez en Barcelona.

De nuevo volvió a dejar en evidencia sus grandes cualidades, con una velocidad letal, un disparo con la zurda muy potente y mucha valentía para lanzarse hacia delante sin importar que hubiera tres o hasta cuatro rivales en frente. Su papel ante el equipo blaugrana no pasó desapercibido y llegó a estar en la agenda tanto del Barça como del Real Madrid, aunque quiso seguir su carrera en el Zaragoza.

Una amenaza real

Este domingo se enfrentará al Barça de Hansi Flick y lo hará como uno de los jugadores más preciados de Bordalás en el Getafe. El técnico del equipo azulón le ha reconvertido en una especie de delantero que tiene libertad de movimiento y que aprovecha su velocidad para desmarcarse a la espalda de la defensa.

Liso celebra uno de los dos goles marcados el lunes en el Pizjuán ante el Sevilla. / GETAFE CF

Con tres goles en cuatro partidos, su carta de presentación en primera es inmejorable. Eso sí, el reto del domingo, ante le vigente campeón de Liga y el gran favorito a revalidar el título, es el mayor que ha afrontado hasta ahora. Bordalás sabe que sus cualidades pueden ser una amenaza importante ante el estilo que propone Flick y que la línea adelantada del Barça puede ser un caramelo para el zaragozano, pero pocos jugadores han sido capaces de aprovecharla en estos dos años gracias al excelso trabajo de la defensa azulgrana.

Habiendo dejado a un lado la frustración de la pasada temporada y con la ilusión de un comienzo inimaginable, Liso, como ya le ocurrió en juveniles, tendrá ante el Barça la oportunidad de hacer que su nombre suene con más fuerza de la que yo la hace.