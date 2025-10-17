Confidencial SPORT
FC BARCELONA
El lío que se viene en las elecciones
La normativa europea de protección de datos y la ley española chocan con las normas internas del club
Las próximas elecciones del Barça podrían arrancar con polémica, tras lo visto con la recogida de apoyos por parte de Marc Ciria para revocar la posibilidad de vender BLM incluso antes de que empiece la campaña. Según los estatutos del club, cada precandidato a la presidencia debe presentar miles de avales de socios que lo apoyen, y cada uno de esos avales debe ir acompañado de una fotocopia del DNI. Así ha sido siempre.
Sin embargo, la normativa europea de protección de datos (RGPD) y la ley española (LOPDGDD) no obligan a entregar ni conservar copias del documento de identidad, y de hecho recomiendan evitarlo si la identificación puede verificarse por otros medios.
Esa diferencia abre la puerta a un conflicto legal: si un precandidato entrega avales sin fotocopia del DNI, la Junta Electoral podría invalidarlos según los estatutos, pero al mismo tiempo estaría exigiendo un requisito que la ley considera desproporcionado. En la práctica, el club se encontraría entre dos fuegos: el cumplimiento de sus propias normas internas o el respeto a la normativa europea.
El riesgo es claro: una posible impugnación del recuento si existe disparidad a la hora de poner sobre la mesa las reglas del juego.
