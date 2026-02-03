El lío millonario que le viene al Barça con Ter Stegen

En las próximas horas se conocerá el tiempo final de baja de Marc-André Ter Stegen, aunque su lesión muscular con el Girona pinta mal. El alemán podría perderse prácticamente lo que resta de temporada, algo que le descartaría para el Mundial, el escaparate que preveía el Barça para encaminar su salida definitiva del club. El plan blaugrana ha saltado por los aires y la situación de futuro del alemán se complica muchísimo y podría afectar al cálculo de límite salarial para el próximo curso, ya que el salario de Ter Stegen es alto y en el Barça contaban en encontrar una marcha pactada en verano que, ahora, difícilmente, se producirá.

En el Barça han llevado el caso Ter Stegen con mucho tacto, sobre todo, después del encontronazo que hubo en verano cuando se le llegó a amenazar con un expediente disciplinario por no querer firmar el informe médico que avalaba sus cuatro meses de lesión de espalda. Finalmente, se firmó una tregua beneficiosa para todas las partes y se le facilitó su salida al Girona pagando prácticamente el 80 por ciento del salario desde enero hasta finales de temporada.

La idea del Barça es que Ter Stegen pudiera mostrarse en el Girona y coger ritmo para ir al Mundial con la selección alemana. Nadie duda de la inmensa calidad del guardameta y existía la convicción de que su valor se revalorizaría en este final de temporada. Era el escenario perfecto para que Ter Stegen se posicionara en el mercado con el objetivo de encontrar una solución definitiva a partir del mes de julio. El Barça, incluso, estaba dispuesto a darle la carta de libertad si encontraba un equipo de nivel que asumiera la ficha del portero, con contrato hasta el 2028 y con uno de los salarios más altos del vestuario blaugrana.

La inesperada lesión de Ter Stegen ha hecho saltar todo por los aires y ahora se abre un nuevo capítulo que dificultará un acuerdo final entre las partes. Por ahora, el Barça va a apoyar en todo al alemán para que se recupere lo mejor posible durante los próximos meses y su situación quedará aparcada hasta que no tenga, de nuevo, el alta médica. Y a partir de ahí, no quedará otra que hablar entre las partes, aunque en el club blaugrana ven bastante complicado que pueda acumular propuestas importantes a partir de ahora. Y la rescisión de contrato no entra en los planes de nadie, ya que económicamente, tampoco beneficiaría al club en nada.

Es muy probable que, al menos, Ter Stegen inicie la pretemporada con el Barça y ya nadie descarta su continuidad aunque sea en el papel secundario que ha tenido el portero con la llegada de Joan García. El alemán ha acabado asumiendo su rol y su prioridad siempre ha sido la de quedarse en Barcelona y en el Barça. Con este contratiempo, Ter Stegen sí que podría estar más abierto a asumir este papel secundario aunque al Barça le hubiese venido bien ahorrarse totalmente su salario, que daría un hueco importantísimo en el límite salarial del primer equipo.

Ter Stegen se ha realizado también pruebas paralelas para conocer la mejor solución a su lesión y se tomará una decisión consensuada con Girona y Barça en la que no se descarta el paso por el quirófano. Sea como sea, parece ya muy complicado que pueda jugar en los próximos dos meses y medio, si no es más.