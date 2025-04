Lío con el límite salarial: “Al Barça le va a costar mucho tener Fair Play este verano”

El FC Barcelona vive una compleja realidad económica que, lejos de solucionarse, se enreda cada vez más entre operaciones poco convencionales, decisiones contables sujetas a interpretación y una lucha constante por mantenerse competitivo en el plano deportivo.

Así lo ha desgranado Adrià Soldevila, periodista de la Cadena SER, en una entrevista en 'La Posesión de SPORT', donde expone con claridad el laberinto financiero en el que se encuentra el club blaugrana.

¿Habrá margen para fichar en verano?

La pregunta que se hacen socios, aficionados y medios es clara: ¿tendrá el Barça Fair Play financiero para acudir al mercado este verano? Soldevila, sin rodeos, vaticina un panorama muy complicado: “Esto es opinión, yo creo que al Barça le va a costar mucho tener Fair Play este verano”. El periodista explica que, aunque el club espera ingresar 42M de euros restantes por la venta de 100M de los palcos VIP del nuevo Camp Nou, dichos ingresos no podrían computarse ni en este ejercicio ni en el siguiente, según el criterio actual del auditor.

“El Barça está en -100 millones de límite salarial. Ha salvado la situación por la campana en el último segundo del mercado de invierno”, recuerda el periodista, quien también advierte que, salvo un cambio de criterio del auditor —o incluso un cambio de auditor—, los ingresos de los palcos no podrán ayudar a mejorar el margen salarial en verano. ¿La razón? El activo no existe todavía. La obra del estadio no ha finalizado, por tanto, la venta de esos palcos no se puede considerar como ingreso real según las normas contables.

Le metió un gol en su momento con la inscripción definitiva de Dani Olmo y Pau Víctor, que se sigue manteniendo a día de hoy

El “gol” a LaLiga y el problema Barça Studios

Uno de los aspectos más llamativos del análisis de Soldevila es su referencia a cómo el Barça ha logrado “colar goles” a LaLiga en algunos momentos clave. “Le metió un gol en su momento con la inscripción definitiva de Dani Olmo y Pau Víctor, que se sigue manteniendo a día de hoy, porque gracias a ese movimiento se ha permitido que estén inscritos”, comenta. Sin embargo, aclara que no todo ha sido efectivo a largo plazo: la operación Barça Studios, emblema del plan de reactivación económica de Joan Laporta, ha sido, en palabras del periodista, un fracaso.

“Hay que esperar, se engañó a LaLiga dos veces. Aunque digan que se puede reconstruir Barça Studios. El Barça ya ha computado 141 millones de euros como pérdidas porque las empresas que compraron parte de Barça Studios no han pagado lo prometido. Se da por hecho que no lo harán y es un fracaso”, explica. En otras palabras, una de las principales palancas financieras que utilizó la directiva para maquillar cuentas y permitir inscripciones no solo no ha funcionado, sino que ha dejado una herida profunda en el balance económico.

Relaciones tensas con LaLiga

Pese a las diferencias públicas entre el club y el organismo que preside Javier Tebas, Soldevila desmiente que exista una relación rota. “La relación actual entre Laporta y Tebas es muy buena”, asegura. Incluso afirma que muchos de los desencuentros públicos son “un paripé”, una representación política más que una enemistad real. “Como también lo es la personación del Real Madrid en el caso Negreira. Florentino y Laporta van de la mano. No pueden separarse”, añade, insinuando que ambos clubes mantienen una alianza estratégica firme, más allá de los discursos institucionales.

¿Trampas de Laporta?

Al ser preguntado por la gestión de Laporta, Soldevila matiza: “Trampas es una palabra fuerte". Según él, el problema del Barça es estructural. Las decisiones que toma la directiva están enfocadas al corto plazo: conseguir inscribir jugadores y salvar el ejercicio económico, pero sin una base económica sólida ni ingresos recurrentes, el modelo está condenado a reproducir sus propios errores. “Hay ideas, sí, pero no acaban de cuajar. Falta negocio real. Nadie invierte porque no hay base sólida”, concluye Soldevila