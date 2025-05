Lío con Lewandowski en Polonia

El entorno de la selección de Polonia se encuentra envuelto en una polémica inesperada a tan solo dos semanas de sus compromisos clave rumbo al Mundial 2026 contra Finlandia. Como ya confirmó él mismo hace unos días, Robert Lewandowski ha decidido ausentarse de los dos últimos partidos, un amistoso ante Moldavia y el choque oficial frente a los fineses.

Argumentando motivos físicos tras una exigente temporada con el FC Barcelona, Lewandowski ha acabado con el tanque de gasolina bajo mínimo tras forzar la máquina para volver de su lesión muscular que le hizo perderse, entre otros, el partido de ida de semis ante el Inter. Sin embargo, la explicación no ha convencido a todos:

"¡Queridos aficionados! Teniendo en cuenta las circunstancias y la intensidad de la temporada a nivel de clubes, junto con el entrenador hemos decidido que esta vez no participaré en la concentración de junio con la Selección de Polonia", escribió Lewandowski en un comunicado. “Jugar con la camiseta blanca y roja siempre ha sido un sueño hecho realidad, pero a veces el cuerpo envía señales de que necesita un respiro”.

La respuesta del '9' no tardó en generar reacciones, especialmente en la prensa local de Polonia, donde se cuestiona si la fatiga realmente es la única razón detrás de su ausencia. En declaraciones al diario Fakt, el exinternacional polaco Radosław Murawski insinuó que el problema podría ser más profundo: la tensa relación entre Lewandowski y el actual seleccionador, Michał Probierz.

“Si el seleccionador nacional fuera Hansi Flick, con quien Robert tiene una gran relación, creo que habría venido a esta concentración a pesar de esta difícil temporada”

“No sé si esta no es también una situación en la que se puede sentir que la química entre el entrenador Probierz y Robert no es la mejor”, comentó Murawski. “Si el seleccionador nacional fuera Hansi Flick, con quien Robert tiene una gran relación, creo que habría venido a esta concentración a pesar de esta difícil temporada”.

Murawski, que conoce de cerca el entorno de la selección, fue más allá al recordar episodios pasados del entrenador con figuras destacadas, como ocurrió hace una década con jugadores del Wisła Kraków. “Probierz nunca se ha llevado bien con jugadores expresivos, y Robert definitivamente no es un jugador cualquiera. Tiene su propia opinión y eso, quizás, también sea un problema para el entrenador”.

“Si la relación fuera realmente buena, Robert habría estado presente aunque fuera solo para acompañar al grupo. Luka Modrić, mayor que él, acude a cada cita con Croacia pese a su cargada agenda”, sentenció Murawski.

Zbigniew Boniek, exfutbolista y expresidente de la Asociación Polaca de Fútbol, se mostró crítico aunque respetuoso con el delantero del Barça. “Querría prolongar sus vacaciones... capitán de la selección nacional”, expresó con ironía en el programa 'Prawda Futbolu'. “En el último mes en el Barcelona no me parece que haya jugado los 90 minutos en todos los partidos, todo lo contrario. Estuvo más tiempo en el banquillo y fue menos utilizado. En cuanto a mí, no lo haría. Robert hizo eso y lo respeto, pero no es un gesto que me guste mucho”, sentenció.