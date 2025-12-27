El lío que se le viene al Barça en la portería

Si el Barça tiene una posición bien cubierta, esa es la de la portería. El movimiento estratégico para fichar a Joan García este verano solventa el puesto durante muchos años, pero el club deberá gestionar salidas porque hasta tres guardametas regresarán de sus cesiones, además que hay canteranos que piden paso. El club está a la espera de solventar el futuro de Ter Stegen en este mercado de invierno, pero no queda claro que vaya a salir.

Los tres porteros del primer equipo en estos momentos son Joan Garcia, que tiene contrato hasta el 2031 y es la clara apuesta de presente y futuro. Tiene un contrato con un salario en ascenso y el Barça contempla que sea su guardameta prácticamente por una década si no hay problemas. Es el único que tiene el puesto garantizado.

Con él, comparten ahora vestuario, Marc-André Ter Stegen y Szczesny. El primero no cuenta deportivamente para el Barça a pesar de que tiene contrato hasta el 2028 y el club ya le ha hecho saber que no dispondrá de minutos con la esperanza de encontrar una solución. El alemán, por ahora, no ha buscado destino y no se moverá si no hay alguna propuesta deportiva que le convenza. En verano, las dos partes deberán buscar una solución definitiva aunque Ter Stegen tiene claro que no piensa renunciar a su contrato y el Barça necesita ahorro. Una situación complicada.

El polaco Szczesny renovó este verano por una temporada más una y el Barça podría cortarle a finales de temporada aunque es un profesional importante dentro del vestuario en estos momentos. No habrá problemas si el Barça decide no contar con él y también es muy probable que Sczesny decida colgar los guantes definitivamente.

Pero hay más. Iñaki peña renovó hasta el 2027 para marcharse cedido al Elche, por lo que regresará el próximo verano. Y lo hará muy revalorizado tras su excelente campaña en tierra ilicitanas. El Barça, incluso, contempla que se quede como segundo portero pero es muy probable que haya ofertas importantes y que todos puedan salir beneficiados.

Otro que volverá es Ander Astralaga, que fue combinando primer equipo con el filial el curso pasado. El internacional sub'21 se ha ido al Granada, dónde ha jugado de forma intermitente. Tiene contrato con el Barça por lo que se deberá buscar o bien otra cesión o encontrarle acomodo como tercer portero.

Y en esta misma situación está Aron Yaakobishvili, el internacional húngaro que a sus 19 años ha explotado en su experiencia en el Andorra, dónde es titular indiscutible. Varios equipos europeos le están siguiendo por su proyección y el Barça no desea desprenderse de él. Puede tener un puesto aunque el húngaro quiere jugar y en el Camp Nou lo tendrá complicado.

El último en liza es Diego Kochen, portero del Barça Atlètic, que ha ido entrando en dinámica de primer equipo aunque nunca ha podido consolidarse con minutos. Si el Barça no solventa el lío, no tendrá otra opción que salir cedido para poder jugar ya que su etapa en el filial parece que debería acabar ya.

La dirección deportiva tiene claro que el overbooking es importante, pero que también hay activos que se han revalorizado y que podrían ir al mercado para conseguir ingresos o entrar en operaciones para abaratar fichajes. Habrá mucha movida en la portería del Barça.