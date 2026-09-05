Lío en el Feyenoord antes de jugar contra el Barça en la Champions

El FC Barcelona debutará en la Champions 26/27 el próximo 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou frente al Feyenoord, en el estreno blaugrana en la fase liga de la máxima competición europea. El duelo comenzará a las 18.45 horas y supondrá el primer gran examen continental del Barça esta temporada.

Y precisamente el conjunto neerlandés tiene un grave problema antes de visitar Barcelona. Anis Hadj Moussa, extremo argelino del Feyenoord, es objeto de una ofensiva del Al-Ittihad de Arabia Saudí, y se ha declarado en rebeldía ante la negativa del club de Rotterdam a dejarle salir.

Según informaba Voetbal International, la primera oferta fue de 32 millones de euros, llegando hasta los 37 este viernes. Supondría un récord en la historia del club. El actual récord de venta del club lo tiene Mats Wieffer, traspasado al Brighton por 32 millones de euros, una cifra que la propuesta del Al-Ittihad podría superar.

Anis Hadj Moussa celebra su gol ante el Sparta Praga / AP Photo/Peter Dejong

El Feyenoord, en un lío antes de recibir al Barça

La situación es especialmente delicada por el momento en el que llega la oferta. El Feyenoord ya ha presentado su lista para la Champions League con Hadj Moussa incluido y el mercado de fichajes en Países Bajos ya está cerrado, por lo que el club no podría incorporar un sustituto e inscribirlo en la máxima competición europea. Por ello, el Feyenoord decidió no aceptarla a pesar de que supondría un importante ingreso para sus arcas.

La decisión fue aceptada en un principio por el jugador, pero influenciado por su familia y su representante, decidió el sábado declararse en rebeldía y no jugar con su equipo ante el NEC Nimega, lo que ha creado un grave problema en el Feyenoord antes del debut en la Champions.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst tiene previsto visitar el Spotify Camp Nou el próximo miércoles y podría hacerlo sin uno de sus principales argumentos ofensivos si no se soluciona el problema. La temporada pasada, el internacional argelino fue uno de los jugadores más destacados del Feyenoord. Hadj Moussa terminó el curso con 11 goles y seis asistencias en 30 partidos de Eredivisie, consolidándose como uno de los principales referentes ofensivos del conjunto de Rotterdam.

Ahora, el Feyenoord debe decidir si mantenerse firme o bien aceptar una oferta que podría romper su récord de ventas. Y el Barça observa la situación con especial atención: el próximo miércoles espera a un rival que podría llegar al Spotify Camp Nou sin una de sus principales armas.