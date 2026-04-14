Más lío en el derbi. Hubo pique total entre Gavi y Pere Milla: "Es muy malo. Es un pringado"

El derbi entre el Espanyol y el Barça estuvo a punto de acabar como el rosario de la aurora. La dos plantillas llevan tiempo picadas en algunos casos concretos y todo estuvo a punto de desembocar en una tangana final, aunque la cosa no fue a más. 'Movistar' reveló lo que sucedió con algunos futbolistas en los instantes finales del encuentro y, en especial, con un pique entre Gavi y Pere Milla, que solo acabó con algunas palabras entre ellos y algún reto que quedó en nada. Imáganes curiosas que revelan la tensión que se vivió sobre el terreno de juego, tal y como sucedió ya en el partido de ida o en los derbis de años anteriores.

La primera imagen que destaca es Gavi ya en el banquillo explicando a sus compañeros un pique con Pere Milla: "¿El once? Es más malo... es un pringado, siempre dando por culo. Ha venido a decirnos a Fermín y a mí que si soy malísimo", explicaba Gavi con el marcador ya claramente a favor de los blaugrana.

A partir de ahí, los blaugrana Gavi y Fermín se unieron a los cánticos despectivos de la afición blaugrana en contra del Espanyol, al mismo tiempo que Fermín iba increpando a los jugadores del Espanyol que se iban a túnel de vestuarios con un "sois malísimos".

Y ese pique fue a más porque algunos futbolistas del Espanyol reaccionaron a estas increpaciones y, en concreto, Pere Milla se fue en busca de Fermín al grito de "cagón de mierda". No se encontró con Fermín, pero sí con Gavi con quien tuvieron sus más y sus menos a cierta distancia y llegaron a citarse en el túnel de vestuarios aunque finalmente la cosa no fue a más y cada equipo se metió dentro de su vestuario. Un pique que ya lleva muchos años sobre la mesa y que se ha elevado estos últimos años por la gran cantidad de canteranos que hay en los dos equipos y que se han enfrentado en el fútbol base.