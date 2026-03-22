El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro

El Barça se ha marcado como gran prioridad para el verano el fichaje de un central y un delantero centro. El escenario ideal pasaba por pocas operaciones, pero de mucha calidad y algunas salidas. En esta planificación, la dirección deportiva deseaba evitar una nueva movida en la portería, pero la oportunidad de traer ahora al cancerbero de la Real, Álex Remiro, está encima de la mesa y puede ser un ahora o nunca. Se avecina un lío en el que el club deberá dar muchas salidas si quiere encajar las piezas.

Deco avanzó la remodelación de la portería blaugrana el pasado verano al fichar a Joan García. El portero del Espanyol salía por unas cantidades propicias y el Barça se arriesgaba a perderle ante las ofertas que tenía en la Premier. Fue una jugada arriesgada que pasaba por finiquitar la etapa de Ter Stegen y que provocó un terremoto con el alemán, aunque deportivamente es evidente que ha salido bien.

Con el portero titular atado por muchos años, el cuerpo técnico y la dirección deportiva querían evitar una nueva movida este verano, pero ahora también aprieta el calendario y la oportunidad que significaría fichar a Álex Remiro por una cantidad inferior a los 15 millones de euros. Una tentación que se está estudiando, pero que solo sería posible en el caso de forzar la salida de, al menos, cuatro porteros del club.

Deportivamente no hay dudas que Remiro sería un suplente de lujo para Joan García y que la operación es tentadora a nivel económico. Pero el Barça debe generar límite salarial y la prioridad es hacer un espacio para que todo encaje.

Con Szczesny no habría problema porque hay pactada una resolución unilateral de contrato por parte del Barça con una indemnización mínima inferior a dos millones de euros. Y el polaco no pondría problema alguno para volver a su retiro dorado. Ese ahorro salarial ya dejaría mucho margen para atacar la operación Remiro, pero no sería suficiente.

Y ahí entran dos porteros con contrato en vigor con el Barça. Por un lado, regresa Iñaki Peña, con quien no se cuenta, pero ha hecho un buen año en el Elche. La idea es que sea traspasado o bien pueda entrar en alguna operación para abaratar algún fichaje. Con un año por delante, el guardameta tampoco está demasiado por la labor de seguir en el Barça sin oportunidades.

El caso más difícil es el de Ter Stegen. Con contrato en vigor hasta el 2028 y un salario muy alto, sus opciones de salida van a ser complicadas al haber estado un año en blanco por las lesiones. Novias va a tener, pero el alemán ahora sí que no tiene claro salir y desea luchar por sus derechos. El Barça intentará darle la carta de libertad o pactar una rescisión, pero esa vía no será nada fácil.

Otro ingreso inesperado es el de Áron Yaakobishvil, portero cedido al Andorra y por el que varios clubs se han interesado. Apunta a venta por la que se podría sacar algo más de tres millones de euros.

La idea de Deco era pausar la llegada de un segundo portero este verano teniendo en cuenta la gran cantidad de opciones que tiene el Barça con contrato en vigor. Apostar por uno de esos guardametas y esperar al 2027, año en el que Remiro acaba contrato. Pero en el club tienen claro que podrían perder al portero de la Real, que puede tener ofertas importantes este verano. Este es el gran dilema en el que se va avanzando y una faena importante por la cantidad de porteros que hay por enmedio.