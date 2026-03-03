Lío con el contrato del Congo: investigación en Mónaco y posible querella por el acuerdo con el Barça

Nuevo lío a la vista. Los contratos de promoción turística que ha firmado la República Democrática del Congo con algunos equipos de fútbol, entre ellos el Barça, han comenzado a ser investigados en Mónaco. La fiscalía monegasca ha anunciado la apertura de una investigación preliminar por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos por el contrato suscrito en el 2025 por el Congo con el AS Mónaco por 4,5 millones de euros por temporada. La investigación viene a raíz de una querella de dos ciudadanos congoleses contra este acuerdo y su abogado ha explicado que podrían emprender también acciones legales por los acuerdos firmados con el Barça y con el Milan.

La Fiscalía de Mónaco ha abierto una investigación preliminar sobre la asociación celebrada entre el AS Mónaco y la República Democrática del Congo (RDC), formalizada el 24 de junio de 2025, informó este lunes 'L'Equipe' tras una información de 'Monado Hebdo'. El fiscal general Stéphane Thibault confirmó la apertura de investigaciones por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos. Este procedimiento se produce tras una denuncia oficial presentada el mes pasado por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) ante las autoridades judiciales monegascas.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada el 4 de septiembre ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por Hervé Diakiese, en nombre de dos ciudadanos congoleños residentes en Francia. La denuncia se dirige al ministro congoleño de Deportes, Didier Budimbu, sospechoso de haber firmado un contrato de tres años por valor de 4,8 millones de euros en secreto y sin seguir los procedimientos de licitación pública de los contratos tal y como estipula la ley. Los demandantes denuncian que el acuerdo se celebró "sin licitación ni transparencia" y que no se ajusta a la legislación financiera congoleña.

El ministro de deportes, Didier Budimbu, realizó un breve comunicado por sus redes sociales en los que defendía los procedimientos y que estos se ajustaban totalmente a la legalidad. Estos acuerdos están dando visibilidad a la República del Congo en el extranjero aunque han generado mucha polémica en el país.

Por su parte, el AS Mónaco indicó a 'L'Equipe' que se habían tomado "todas las precauciones habituales" antes de concluir este acuerdo de promoción turística. La investigación se ha transferido al Servicio de Seguridad Pública de Mónaco. El abogado que ha interpuesto la querella también indicó que está considerando emprender acciones legales similares en relación con los contratos firmados por la República Democrática del Congo con el FC Barcelona y el AC Milan.