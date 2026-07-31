Más lío con Cancelo: Al Hilal quiere multarle por no presentarse al stage

El caso Joao Cancelo también podría complicarse. El Al Hilal, club al que aún pertenece ya que le queda un año de contrato, está estudiando emprender acciones contra el lateral portugués por no haberse presentado al stage de pretemporada en Austria a pesar de que estaba convocado. Cancelo estaba citado para el día 29 de julio tras acabar su periodo vacacional por haber disputado el Mundial, pero no apareció. Según '365scores Arabia', el club saudí medita multar al futbolista al considerar que sigue en su disciplina porque aún no se ha sellado el acuerdo de traspaso con el Barça, algo que sí estaría avanzado pero no cerrado.

Según esta información, Cancelo no acudió al stage tras consultas con su agente, Jorge Mendes, quien está liderando las negociaciones para que el acuerdo de venta llegue a buen puerto. Mendes quería evitar que el jugador se incorporase a la disciplina del Al Hilal por solo unos días ya que todas las partes tienen claro que el futbolista acabará de blaugrana y la postura del Al Hilal llega para tensar las negociaciones en una estrategia de conseguir un buen acuerdo.

En el Barça tienen claro que Cancelo acabará militando en el club y que el acuerdo por el traspaso es prácticamente un hecho. Ahora lo que se estaría negociando es la salida de Cancelo, al que le queda un año de salario multimillonario en Saudí y se estarían ajustando temas fiscales para que el futbolista perdiese el mínimo de dinero posible. Para que la operación llegara a buen puerto, nada se podía firmar hasta el mes de agosto, por lo que todo va según el calendario previsto.

Lo que nadie contaba es que Cancelo no fuera al stage en un acto que el Al Hilal podría considerar como de rebeldía. De hecho, hay otros futbolistas que están en la rampa de salida, como Darwin Núñez, que sí han hecho acto de presencia para conciliar posturas y facilitar un acuerdo por las buenas con el club saudí. Habrá que ver cómo puede afectar esta postura del club saudí en las negociaciones finales del fichaje.

Cancelo es uno de los objetivos estratégicos del Barça para este proyecto. Hansi Flick le quiere sí o sí porque su rendimiento ha sido muy alto en sus seis meses de cesión y el portugués parte como titular en el lateral zurdo, posición en la que le acabó ganando la partida a Balde. El Barça y Cancelo han llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas y el club blaugrana aspiraba a cerrar un acuerdo por debajo de los diez millones de euros. Cancelo habría perdonado mucho dinero para salir de Saudí con un salario que el Barça va a poder inscribir sin ningún tipo de problema.