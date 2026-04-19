Lío con Barcola: el delantero del PSG se olvida de Mendes, se va con el agente de Dembélé y llama al Barça

Se acerca el final de temporada, se agita el avispero del mercado de delanteros y, una vez más, el nombre de Bradley Barcola vuelve a sonar con fuerza. El delantero del PSG figura en casi todas las quinielas de aquellos clubes que buscan un delantero TOP de referencia. Eso sí, siempre hablamos de aquellos destinos que estén en disposición de afrontar un traspaso de primer nivel.

Barcola tampoco ha hecho el mínimo esfuerzo para acallar los rumores y dejar bien claro que tiene contrato en vigor con el PSG hasta 2028 y no tiene la más mínima intención de abandonar un equipo que se encuentra en disposición de sumar su segunda Champions League de forma consecutiva.

De hecho, han sido algunas decisiones del propio delantero francés las que han contribuido a alimentar la sospecha que Barcola arde en deseos de buscar un nuevo destino donde realmente pueda lucir su enorme potencial y, de paso, su ficha dé un salto importante hasta equipararse a la de otros cracks del momento.

Meses de reflexión

Justo hace un año, el internacional galo se permitió el capricho de finiquitar su relación con Jorge Mendes. El omnipresente agente portugués cedió el testigo a otro de esos representantes que no pasan precisamente desapercibidos: Moussa Sissoko.

Con el agente de Dembélé acaparando escena, se han sucedido varios desencuentros con la dirección deportiva del PSG a lo largo de la presente temporada. Son públicas las diferencias que hasta el momento han impedido que el club parisino y Ousmane hayan llegado a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato. En Francia, más de uno ya asegura que la película empieza a tener muchas similitudes con lo vivido por Dembélé durante su etapa final en el Barça.

Y con Bradley Barcola de protagonista, más de lo mismo. El PSG ha intentado las primeras aproximaciones para abordar una propuesta de futuro para su delantero. Es cierto que finaliza contrato en 2028 pero la respuesta de Sissoko no invita a pensar que las negociaciones serán ágiles y acabarán con final feliz. Más bien al contrario.

Los grandes europeos ávidos de delanteros se mueven y Moussa Sissoko, en primera instancia, siempre está presto para atender cualquier contacto y escuchar ofertas de todo tipo. La puerta para mover a Barcola permanentemente está abierta. Por si fuera poco, el agente tampoco deja escapar la oportunidad para recordar a aquellos clubes que aún no han pensado en la figura del francés que con el futbolista del PSG todo es posible si se está en condiciones de afrontar un traspaso importante. Este es el caso del Barça.

Alrededor de la figura de Barcola, el mercado de la Premier League lleva semanas apuntando a que el Liverpool estaría analizando la opción de firmar a Yan Diomandé (Red Bull Leipzig) o, en su defecto, al jugador del PSG. Sin embargo, el más que probable adiós de Lewandowski al Barça al finalizar la presente temporada también habría liberado una plaza más que apetecible en el Camp Nou.

Mercado agitado

En los despachos de Can Barça no es que se guarde un grato recuerdo de Sissoko tras el adiós forzado de Dembélé, pero ya se sabe que cuando las oportunidades se presentan... Otra cuestión muy distinta es saber hasta qué punto el agente de Barcola está utilizando al Barça para agitar el mercado y presionar un poco más al PSG en el proceso de negociación de ampliación y mejora contractual.

Barcola es una de las carpetas que tiene Deco. Ahora solo falta por desvelar dos 'simples' detalles más: la primera, si el director deportivo azulgrana cree en el perfil del francés como refuerzo de lujo para el ataque de la próxima temporada. Y la segunda, y casi tan importante como la primera, en el hipotético caso que Deco fuera un enamorado de Barcola estaría por ver si el Barça tiene el músculo económico necesario para seducir al PSG. Por menos de 80 millones de euros no hace falta ni molestar a Al Khelaifi.