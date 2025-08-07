Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales

El Barça sigue sin anunciar oficialmente los dorsales a la espera de poder inscribir a los fichajes y también las renovaciones pendientes. Y dos de ellas tienen vinculadas el dorsal de primer equipo, en concreto las de Gerard Martín y Marc Bernal. El club blaugrana pactó que formarían parte del primer equipo y así está por contrato, pero todo va a depender de si hay límite salarial para llevarlo a cabo. El club blaugrana tiene claras las prioridades y pasan por inscribir a Joan García, Rashford y Szczesny -por este orden- y luego se intentará dar dorsal a los canteranos. El que no tendrá dorsal de primer equipo será Bardghji. El sueco formará parte del filial, con dinámica de primer equipo.

El club blaugrana está trabajando a destajo para intentar inscribir, al menos, a los fichajes durante la próxima semana. La vía Ter Stegen está descartada ya que el portero alemán no firmará el informe médico, por lo que no le podrán dar de baja hasta el mes de enero ni utilizar parte de su ficha. Ahora todo se centra en validar la operación de venta de los asientos VIP, algo que conllevaría entrar en la regla 1:1. A partir de ahí, el Barça considera que ha generado suficiente margen salarial para inscribir los fichajes y espera que esto también pueda valer para Gerard Martín y Bernal aunque no está al cien por cien asegurado.

En todo caso, el Barça sí que implantará la mejora salarial de los dos futbolistas a partir de esta temporada tal y como se ha acordado. Gerard Martín tuvo ofertas a inicios de mercado, pero decidió quedarse en el club blaugrana aunque Balde será el claro lateral izquierdo titular, mientas que Marc Bernal puede ser una de las grandes apuestas de la temporada. Flick está convencido de que será el pivote del futuro en el equipo blaugrana y se está a la espera de que vuelva a jugar tras estar plenamente recuperado de su lesión de rodilla.

El Barça trabaja ahora en las salidas de Oriol Romeu, Héctor Fort e Iñaki Peña, que liberarán masa salarial. La gran sorpresa es el interés del Como por el portero, que puede propiciar un ingreso no esperado a las arcas del club blaugrana.