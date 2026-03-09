Más lío con los acuerdos de patrocinio del Congo

Los patrocinios de la República Democrática del Congo con varios equipos de fútbol de elite se han convertido en un auténtico lío. Si hace unos días se conoció que la Fiscalía de Mónaco está investigando el acuerdo de patrocinio con el club monegasco por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos por el contrato suscrito en el 2025 de unos 4,5 millones de euros por temporada, ahora se conoce que el acuerdo con el Milan, de 14 millones por año, levanta sospechas por soborno y podría abrirse también una investigación. El Barça es el tercer equipo que firmó con el Congo en un acuerdo de patrocinio de 4 años a razón de unos 11 millones de euros por temporada.

Según desvela el periodista Romain Molina existirían sospechas de soborno por parte del Congo en la firma del acuerdo con el Milan. Este contrato no tendría nada que ver con los del Mónaco o el Barça ya que fue suscrito por el anterior ministro de turismo, Didier M'Pambia y no por el actual, Didier Budimbu, que fue también el representante que negoció con el Barça. Las acusaciones llegarían desde la misma República del Congo y pueden tener recorrido en Italia.

En Mónaco está avanzando la investigación por el patrocinio por una denuncia formalizada por dos ciudadanos congoleses contra el acuerdo suscrito en el 2025. Por el momento, todo está en fase de investigación, aunque el abogado que ha interpuesto la demanda avanzó que haría lo propio con los acuerdos formalizados con el Milan y el Barça.

En el club blaugrana siempre han dejado claro que el patrocinio es absolutamente legal y fue rubricado tras un acuerdo con el Ministerio de Turismo y promoción de la República del Congo. Las cifras que se manejarían están dentro de la normalidad de mercado, por lo que hay absoluta tranquilidad por lo que se seguirá adelante con la promoción del país tal y como estaba estipulado en el acuerdo firmado hace unas semanas.