Lineker lo tiene claro entre Messi y Cristiano: "Ha ganado todo, ha hecho todo..."

Gary Lineker, exdelantero inglés, compartió unos minutos con el periodista David Faitelson en 'Faitelson sin censura' para 'TUDN México', desde el mismo Estadio Azteca en el que se disputó el mítico Argentina 2-1 Inglaterra de Cuartos de final del Mundial de 1986.

En la entrevista, el exfutbolista habló de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, entre otros temas.

Lineker firmó por el barça en 1986 / Kodro Magazine

Recuerdo agridulce del Mundial de 86

Pese a recordar con emoción todo lo vivido en el Mundial de México de 1986, donde marcó seis goles en cinco partidos, Lineker lamenta como terminó todo, "Marqué el gol que nadie recuerda en Cuartos", expone haciendo referencia a su gol a Argentina en el mismo partido que Maradona anotó 'la Mano de Dios' y 'el mejor gol del siglo'. Aun con la polémica eliminación a manos de la albiceleste, admite que su carrera cambió en aquella Copa del Mundo, ya que gracias a su actuación llegó al FC Barcelona.

Sobre el legendario gol con la mano del 'pelusa', explica como no pudo darse cuenta desde el terreno de juego: "No vi 'La Mano de Dios' porque estaba en el otro lado del campo. Mis compañeros lo sabían porque fue muy claro, cuando lo vi por la televisión... fue una lástima para nosotros".

Maradona marcando con la mano a Inglaterra / Marc Gómez / TUDN

No obstante, el exculer afirma no tener rencor hacia la figura de Maradona, a quien considera uno de los mejores de la historia justamente por goles como el segundo ante su selección, cuando regateó a medio equipo inglés para marcar el gol más recordado de la historia de los Mundiales y el "mejor de la historia" para él. Con quien sí admite haber tenido problemas en ese encuentro es con los árbitros, "tengo un poquito de problemas con los oficiales, porque creo que la línea lo ha visto, pero han tenido un poco de miedo de decir algo al árbitro", dice Lineker sobre su visión de lo sucedido aquel día. Pese a ello y a reconocer que con el VAR ese gol no habría valido, se muestra contrario de la herramienta.

Sobre el 'gol de todos los tiempos', rememora como lo vivió: "Yo lo vi del otro lado, pero fue algo muy especial. Yo creo es la única vez en el campo cuando he pensado aplaudir al otro equipo u otra persona contra nosotros. Pero fue un milagro este gol. Este es el mejor gol de todos los tiempos porque hay goles como este, pero no en un partido tan importante".

Messi, el mejor de la historia

En los últimos años, Gary Lineker se ha destacado como fan acérrimo de Lionel Messi, a quien considera 'el mejor de todos los tiempos', y en 'Faitelson sin censura' vuelve a aprovechar la ocasión, pero esta vez comparándolo con su gran rival: “Es increíble lo que han hecho durante veinte años los dos, con su rivalidad también. El mejor de todos los tiempos es Lionel Messi para mí, ha ganado todo, ha hecho todo, hace cosas en el campo increíbles. Pero también Cristiano es un gran jugador, un goleador increíble”.

Leo Messi con el trofeo de la Champions League 2010/11 / Valentí ENRICH / Sport

Para terminar, el exgoleador habla de uno de los mejores delanteros de estos tiempos, Erling Haaland, a quien define como 'una máquina de hacer goles', antes de lamentar que no escogiera la vía de nacionalizarse con Inglaterra.