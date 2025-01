Una línea roja con Frenkie de Jong

Pasa el tiempo y la situación contractual de Frenkie de Jong continúa igual. Igual que cuando firmó su renovación en 2020, vaya. Han ido transcurriendo las ventanas de fichajes y el nombre del neerlandés siempre ha estado en la palestra. En consonancia con un rendimiento que no ha terminado de cumplir las expectativas y con una situación económica en el Barça delicada por culpa de los efectos de la pandemia, el 'fair play' y demás.

Desde prácticamente esa ampliación contractual que firmó con Bartomeu y que implicaba un diferimento de su salario (cada año cobraría más en compensación por lo que dejaba de ganar en los primeros) su nombre ha ido apareciendo. Presiones del club para una venta o para una renovación con reajuste salarial. El futbolista incluso explotó la temporada pasada en la rueda de prensa previa al Nápoles-Barça de Champions. Volaron los puñales en un momento de mucha tensión.

NO ES INDISCUTIBLE CON FLICK

Nada ha cambiado. Bueno, sí. Que ahora está Flick y que a nivel deportivo todo marcha viento en popa. Eso sí, el centrocampista tulipán no es titular indiscutible y su relevancia está siendo totalmente secundaria. Ha aparecido algo más las últimas semanas, pero no está en el once tipo del técnico de Heidelberg. Por lo menos, parece que ahora sí ha olvidado esas lesiones de las sindesmosis del tobillo que fue empalmando.

Christensen, junto a Frenkie de Jong en el entrenamiento / JAVI FERRANDIZ

En cualquier caso, Frenkie de Jong termina contrato en 2026. Esto significa que la próxima ventana veraniega será determinante. La última en la que el Barça podrá sacar tajada por él si no hay movimientos los próximos meses. Tras la firma de Ronald Araujo, la otra 'patata caliente' que tenía la directiva y que Deco ha logrado llevar a buen puerto, queda el caso del futbolista formado en el Ajax.

BARÇA ONE

Joan Laporta tiene claro que ningún jugador comenzará a entrenar con el grupo el próximo verano terminando contrato esa misma temporada. Una línea roja que no está dispuesto a traspasar. Hay otros que terminan su vinculación en 2026 como Pablo Torre, Iñaki Peña y Eric Garcia. Pero ninguno se prevé un caso conflictivo. Como sí lo es el de Frenkie.

ASUNTO ESTANCADO

Por ahora, las negociaciones están en punto muerto. Pero a medida que pasen las semanas el tiempo irá apremiando y será una carpeta delicada que Deco deberá abordar. El jugador está muy aclimatado a la Ciudad Condal y así lo ha manifestado siempre.

A partir de aquí, empezará un tira y afloja en el que el futbolista, como hasta ahora, se mostrará duro con las condiciones. Sabedor de que un año después podrá salir libre y de que el tiempo corre en contra del Barça.