En directo
FC BARCELONA
Los límites salariales de LaLiga, en directo: coste de plantilla de Barcelona, Real Madrid y Atlético, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa de Javier Tebas y Javier Gómez sobre el LCDP
Los 1.400 millones entre los gastos netos de la Premier y LaLiga
Contesta Tebas: "La Premier es deficitaria a pesar de que tiene un 1,8 de cifra de negocio. Va a ser otra Premier con pérdidas que sigue generando inflaciones en el mercado. Nuestros clubes son los más eficientes de Europa: nuestros jugadores fichados juegan. Lewy decía que en la Premier se paga mucho por jugadores que no han demostrado. No nos preocupa la Premier. Nos fijamos en la viabilidad de la Bundesliga. Tenemos más títulos europeos y llegamos más lejos. Es la canción del verano: nos adelantan por la derecha, pero es en deuda".
Empieza el turno de preguntas.
Tercero se mantiene el Atlético, que de los 314 millones que tenía de límite salarial en el pasado mercado de invierno pasa a los 326.
El Real Madrid, con 761 millones, supera por más del doble al conjunto culé en lo que se refiere a la capacidad de gasto en su plantilla deportiva.
El CEO de LaLiga, Javier Gómez, apunta que ha habido un incremento de un 4% respecto al curso anterior en el límite del coste de plantillas.
Ya es oficial: el Barça tiene un límite de coste de plantilla de 351 millones de euros, 112 millones menos que en el último recuento en febrero de este mismo año.
Bienvenidos al directo de la comparecencia de Javier Tebas, donde analizará el límite de coste de plantilla de los 20 equipos de Primera división. Tomará primero el CEO de LaLiga, Javier Gómez.
