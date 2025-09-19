Los límites salariales de LaLiga, en directo: coste de plantilla de Barcelona, Real Madrid y Atlético, en vivo

Los 1.400 millones entre los gastos netos de la Premier y LaLiga

Contesta Tebas: "La Premier es deficitaria a pesar de que tiene un 1,8 de cifra de negocio. Va a ser otra Premier con pérdidas que sigue generando inflaciones en el mercado. Nuestros clubes son los más eficientes de Europa: nuestros jugadores fichados juegan. Lewy decía que en la Premier se paga mucho por jugadores que no han demostrado. No nos preocupa la Premier. Nos fijamos en la viabilidad de la Bundesliga. Tenemos más títulos europeos y llegamos más lejos. Es la canción del verano: nos adelantan por la derecha, pero es en deuda".