Los límites que se marcaba el Barça con Luis Díaz

El FC Barcelona reforzará su línea ofensiva con Marcus Rashford. Después del plantón de Nico Williams, el club blaugrana se ha decantado por una de las primeras opciones de Deco: tal como avanzó SPORT, el director deportivo culé se reunió con el agente del futbolista del Manchester United a finales de mayo, cuando la posibilidad de fichar al gran deseado del verano, Luis Díaz, se empezó a vislumbrar muy complicada.

No es ningún secreto, más allá de que finalmente se haya lanzado a por Rashford, que el Barça siempre ha tenido al delantero colombiano del Liverpool en la primera posición de la lista de preferencias. Especialmente Deco. Entre los problemas azulgranas con el 'fair play' financiero y las pretensiones económicas en Anfield, sin embargo, la operación se ha frustrado en una fase muy incipiente.

La estrategia del Barça por Luis Díaz pasaba porque el Bayern se desgastara en la negociación con el Liverpool para entrar en acción en el mes de agosto, fecha en la que la junta directiva de Joan Laporta tiene claro que el club entrará en la norma del 1:1 del límite salarial. Pero todo se precipitó ante la ofensiva de los de Múnich, necesitados de fichajes, movimiento que llevó al Barça a plantearse entrar en escena antes de lo previsto para intentar llevarse al futbolista.

El equipo alemán realizó una propuesta de 67,5 millones de euros fijos por el atacante, pero el Liverpool la rechazó. Mientras todo parece indicar que el Bayern mejorará la oferta, la cifra máxima a la que podía y quería llegar al Barça por este futbolista era de 70 millones siempre que se cumplieran todos los variables. Y no más. Salarialmente, la propuesta del club blaugrana era similar a la del Bayern.

El Liverpool, interesado en que la puja vaya a más, ya ha filtrado que solo soltará al futbolista por 82 millones de euros, cifra a la que el Barça no estaba dispuesto a acercarse ni por asomo. La estrategia del club catalán era clara: si Luis Díaz soñaba con vestir de blaugrana, debía mojarse y forzar su traspaso por las cifras que habían ido hablando con su entorno. Deco no estaba dispuesto a entrar en pujas y pagar precios fuera de mercado: salió muy escaldado de la negociación con Nico Williams y no quería otro fracaso, por lo que el club se ha desmarcado en el momento que ha visto que no tiene opciones de ningún tipo.

También está totalmente descartado que Luis Díaz vaya al Al-Nassr de Arabia Saudí. El colombiano tiene clarísimo que está para jugar al máximo nivel en Europa y va a quedarse. Ya habrá tiempo para aventuras de este tipo. El Bayern ha irrumpido a última hora por la necesidad de fichar a un extremo tras los fiascos de Florian Wirtz y Nico Williams. Es un fichaje estratégico y necesario para los alemanes, pero también podrían retirarse si no lo cierran en este mes de julio.