SER: Limak ganó el concurso del Spotify Camp Nou, a pesar de ser la peor calificada

Se abre un nuevo capítulo en la historia de la remodelación del Spotify Camp Nou. Según ha explicado el 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser', Limak ganó el concurso para llevar a cabo las obras del Estadi blaugrana. Sin embargo, la constructora turca quedó clasificada en última posición en una valoración realizada por el equipo técnico del Espai Barça (formado por ingenieros, arquitectos, planificadores, diseñadores y financieros) a finales de 2022.

Su puntuación fue la más baja y quedó por detrás de los consorcios empresariales liderados por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Ferrovial debido a la imposibilidad de justificar el calendario de obras que habían presentado. Otro punto negativo que jugaba en contra de Limak, tal y como apunta la citada fuente, es que necesitaba alrededor de 200 millones de euros durante los primeros meses de las obras cuando sus competidores demandaban una cifra cercana a los 12 millones de euros para arrancar.

El calendario de obras

Dicho informe presentado el 28 de diciembre no convenció a los responsables del Barça, que priorizaron criterios como “la musculatura que garantizaba Limak”. Dos días después, el informe final de la Oficina Técnica, confeccionado por Lluís Moya (Director de esta oficina) y Joan Sentelles (Director del Espai Barça y su superior directo), dio como ganador a Limak. ¿El motivo? Precisamente, el calendario de las obras: Limak pasó de tener menos de 50 puntos a obtener un total de 74, por los 58 de Ferrovial y los 40 de FCC. Superó por 16 puntos al segundo clasificado, justamente los 16 puntos de ventaja que le sacó Limak a Ferrovial en el apartado “garantía y justificación de plazos”, donde los turcos obtuvieron 28 puntos, por los 12 de Ferrovial y los 7 de FCC.

Limak garantizaba que el primer equipo de fútbol masculino jugaría un único año en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc y la vuelta al Camp Nou se produciría en noviembre del 2024 con 60.000 espectadores y con la cubierta ya instalada, y el estadio acabado el julio del 2026. Unos plazos que las otras UTEs, según informa la 'Ser', consideraban “imposibles” de cumplir. Joan Sentelles, director del Espai Barça, añadió en el 'Què T'hi Jugues' que "no había solo un informe técnico, había varios, la dirección de obra y el 'project manager' también hicieron los suyos"

Ferrovial presentó dos propuestas de calendario: una temporada fuera, regreso al Camp Nou en noviembre del 2024, levantamiento de la cubierta en verano del 2025 y finalización de las obras en julio del 2026 con más de 200 millones de euros de desviación; la segunda contemplaba dos temporadas en Montjuïc, la cubierta en verano del 2026 y la entrega final en junio del 2027. La propuesta de la UTE de FCC con Comsa, que construyó el RCDE Stadium y el Metropolitano, propuso dos cursos en el Lluís Companys sin regreso parcial al Camp Nou y cuya finalización se esperaba en julio de 2026.

El Barça lleva dos temporadas exiliado en Montjuïc y los primeros meses del tercer curso, también lejos del Camp Nou. El club, sin embargo, ha reconocido que el estadio no estará finalizado hasta el inicio de la temporada 2027/28, momento en el que ya estará instalada de manera definitiva la cubierta. “Se adjudicó porque el plazo era mucho más corto que el resto. Este fue el hecho diferencial, la clave”, reconoce un exalto cargo del FC Barcelona al 'Què T'hi Jugues'.

Las penalizaciones

El contrato entre el FC Barcelona y Limak contempla penalizaciones por cada día de retraso en las entregas parciales del estadio, es decir, desde el 30 de noviembre de 2024 con un aforo de 60.000 espectadores. Sin embargo, tal y como explica el 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser', en los Anexos 1 y 2 de este contrato se estipulan las sanciones por no lograr los hitos de entrega, unas penalizaciones que no se han ejecutado por varios motivos: el principal, porque las multas se pueden acumular hasta el día de la entrega final, y si la entrega se produce antes del 1 de julio del 2026, el club puede decidir no cobrarlas.

La falta de suministros, en palabras de la vicepresidenta responsable del Espai Barça, Elena Fort, ha sido otro de los motivos por los cuales se ha optado por no penalizar a Limak en sus retrasos. No obstante, tal y como recoge la 'Ser', en la cláusula 4.5.1 del contrato se estipula que el club no admitirá “ninguna demora debida a la falta o retraso en el suministro de materiales. La contratista se compromete a planificar, con diligencia y suficiente antelación, el suministro de materiales”. Así pues, contrato en mano, es imputable a Limak y penalizable en el retraso.

En la citada entrevista, Sentelles explicó que "según las conversaciones que tengo con el Ajuntament, si todo va bien, a mediados de noviembre tendríamos la fase 1B del Camp Nou", aquella que permite tener un aforo de 45.000 espectadores, aunque confesó que tenían "muchas posibilidades de volver al Estadi para el Trofeu Joan Gamper", y así se lo transmitió a Laporta. También añadió que "la idea es que el Camp Nou esté acabado a finales del 2027".